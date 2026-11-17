La escena en el Inalpi Arena de Turín viró tanto y tan rápido. En apenas un cuarto de hora, Jódar, que se había apuntado el primer set y tenía ante Fils el partido donde quería, desfalleció y acabó claudicando. La secuencia tuvo su punto álgido cuando en la segunda manga se acercó al banquillo con poco aire a escuchar la recomendación de su padre. «Pídete un paracetamol», le dijo.

Y ahí fue Jódar, a tomarse de todo. El paracetamol en polvo, geles de sales, un plátano… Cada cambio de lado de pista era una oportunidad para recuperar algo, al menos un pequeño porcentaje. Y poco a poco fue recuperando algo de vigor, pero no la energía con la que estaba jugando. Sus golpes menguaron. No sufría lesión muscular, era más un mareo y bajada de tensión que otra cosa.

Sus saques apenas superaban los 150 kilómetros por hora y la clarividencia de ideas fue abandonándolo hasta que Fils culminó la remontada (6-4, 2-6, 2-6), el partido y prácticamente enterró las opciones de Jódar para acceder a semifinales de las ATP Finals. Ya no depende de sí mismo, ahora necesita esperar y luego sacar la calculadora. Necesita un triunfo de Zverev sobre Shelton; después, ganar el jueves al mencionado Shelton y con un ojo puesto en los sets ganados, pues sería el criterio a desempatar.