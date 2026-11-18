Hay una Navidad que no huele a chimenea ni a abrigo, sino a sobremesas largas al sol y a atardeceres que tiñen de naranja la sierra. Es la Navidad del sur, y uno de los lugares donde mejor se vive es La Zambra Resort, en Mijas, entre Málaga y Marbella.

Heredero del mítico Byblos, uno de los grandes iconos del glamour de la Costa del Sol, La Zambra conserva la esencia de su historia a través de patios andaluces, jardines y espacios llenos de encanto. Entre ellos destaca la terraza de Bamboleo, reconocida con el premio Best Sunset Experience en los Beyond Luxury Awards 2026, donde cada puesta de sol se convierte en un momento para recordar.

Una escapada de Navidad sin prisas, para disfrutar en familia

Celebrar las fiestas en La Zambra significa disfrutar de cada momento sin mirar el reloj. Después de una velada especial, la habitación está a solo unos pasos. A la mañana siguiente, el ritmo cambia: desayunos tranquilos, paseos bajo el sol de diciembre y momentos de desconexión en Mood Spa, un santuario de bienestar de 2.000 metros cuadrados diseñado para reconectar cuerpo y mente.

Las familias encuentran aquí un lugar pensado para disfrutar juntos sin renunciar a su propio espacio. Sus habitaciones y suites interconectadas permiten que padres e hijos estén cerca, manteniendo la comodidad, amplitud y privacidad que cada uno necesita. Para los más pequeños, Olé Kids & Babies Club, dirigido a niños de 6 meses a 10 años, ofrece un espacio donde jugar, descubrir y divertirse.

Durante estas fechas, el espíritu navideño también se hace presente a través de actuaciones musicales, actividades infantiles y momentos especiales para compartir en familia, convirtiendo cada celebración en algo más que una experiencia gastronómica.

Además, quienes deseen vivir la experiencia completa, podrán aprovechar una oferta especial de alojamiento, con hasta un 20 % de descuento y desayuno incluido en las reservas que cumplan las condiciones de la promoción. La oferta está disponible para reservas hasta el 8 de diciembre de 2026 y estancias hasta el 30 de abril de 2027, sujeta a disponibilidad y condiciones.

Una oportunidad para cambiar el frío por la calidez del sur y descubrir una forma diferente de disfrutar de las fiestas.

Cuatro formas de celebrar la Navidad

Desde una Nochebuena alrededor de la mesa hasta una espectacular gala para despedir el año, La Zambra propone cuatro formas de celebrar las fiestas, donde la gastronomía, la música y la tradición se convierten en protagonistas.

Nochebuena (24 de diciembre): una velada para compartir alrededor de la mesa, con una cena de cuatro platos, aperitivo, copa de bienvenida y música en directo. Entre sus propuestas destacan el tartar de bogavante sobre brioche, el rape a la brasa y la costilla de vaca glaseada.

Brunch de Navidad (25 de diciembre): una de las citas más esperadas para disfrutar en familia. Ostras, mariscos, ibéricos, quesos, paella elaborada en directo y una selección de repostería protagonizan una propuesta que incluye una botella de vino por pareja. El ambiente festivo se completa con la visita especial de Papá Noel, actividades navideñas para los más pequeños y actuaciones musicales en directo. Una celebración donde mayores y pequeños pueden disfrutar de la magia de la Navidad a su manera.

Cena de Nochevieja en Palmito (31 de diciembre): una propuesta para despedir el año con una cena de cuatro platos acompañada de maridaje, las tradicionales doce uvas y una noche que continúa en Sarao, la discoteca secreta del resort.

Gala de Nochevieja (31 de diciembre): la celebración más especial del año, con un menú degustación protagonizado por ingredientes como el bogavante, el lenguado y el entrecot de rubia gallega madurada, acompañados de champán y grandes vinos. La noche continúa con espectáculo musical, cotillón, fuegos artificiales y una afterparty en Sarao.

Las celebraciones cuentan con propuestas infantiles y opciones veganas, adaptadas a las distintas experiencias. Los menús completos y todos los detalles pueden consultarse en la página de Navidad de La Zambra.

Una Navidad para recordar

Para quienes quieran adelantarse a las celebraciones, del 23 al 30 de noviembre, La Zambra se suma al Black Friday con descuentos de hasta el 30 % en una selección de experiencias gastronómicas, circuitos de spa, pases de día y bonos regalo. Una oportunidad para regalar momentos especiales o descubrir nuevas formas de disfrutar del resort.

Además, durante este periodo, los menús navideños seleccionados contarán con un 15 % de descuento, incluyendo los menús de grupo de Navidad, la cena de Nochebuena, el Brunch de Navidad y las cenas de Nochevieja.

Porque hay Navidades que se recuerdan por los regalos, y otras por los momentos compartidos. En La Zambra, la magia de estas fechas está en las pequeñas cosas: una sobremesa que se alarga, una puesta de sol en familia o un brindis que da paso a nuevos recuerdos. Todo ello con la calidez y el alma de Andalucía.

Para descubrir cómo se vive la Navidad en el resort, puedes seguir a La Zambra en Instagram. Para más información y reservas, puedes contactar a través de [email protected] o llamar al +34 951 311 234.