Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Esplugas de Llobregat, 13 de julio de 2007) es uno de los futbolistas más importantes del mundo y ya sabe lo que es ganar los títulos más importantes con la selección española. Ganador de la Europa 2024 a los 17 años y del Mundial 2026 con 19 recién cumplidos, el futbolista del Barcelona es la máxima estrella tanto de su club como del combinado nacional. En 2023, tomó una de las decisiones más importantes de su carrera, que fue decidir entre Marruecos, la tierra natal de su padre, o España, el país donde nació y ha vivido durante casi 20 años.

Lo de Lamine Yamal lo han conseguido pocos futbolistas en la historia, incluso en cualquier deporte: ser un jugador titular e importante en una consecución de la Europa y un Mundial, el título más importante al que aspira un futbolista. El futbolista del Barcelona es un ejemplo de precocidad y a los 19 años ya fue finalista del Balón de Oro 2026, quedándose en tercera posición por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé. Todo ello a pesar de sufrir una lesión muscular en el último tramo de la pasada liga que le impidió estar al 100% en el Mundial.

A pesar de haber ganado tres Ligas con el Barcelona, sus títulos más importantes los ha conseguido defendiendo los colores de España, país que optó por defender cuando Marruecos tocó a su puerta en el año 2023 con un plan deportivo para ser la estrella del país donde nació su padre. Finalmente, pese a la insistencia, el buen trabajo de por entonces realizado por la RFEF presidida por Luis Rubiales acabó con Lamine Yamal jugando con la selección española y tomando una de las mejores decisiones de su carrera.

Lamine Yamal, España y Marruecos

Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, y el por entonces entrenador Walid Regragui han dejado claro en varias ocasiones que tuvieron varias reuniones e intentaron convencer al futbolista. «Nos reunimos con sus padres. Les trasladamos nuestro proyecto, a él y a la familia, pero Lamine ya estaba convencido de ir con España. Y le deseamos buena suerte y gran trabajo. España y Marruecos están separados por 14 kilómetros y es normal que pasen estas cosas», reconoció Fouzi Lekjaa en una entrevista realizada en Marca en 2024.

Walid Regragui también desveló en su día cómo Lamine Yamal le informó a través de un mensaje su decisión. «Entrenador, ya he tomado mi decisión», fue el mensaje que recibió el ex entrenador antes de darle el «sí» a España en 2023. «Dos o tres días después de hablar con él, me llamó con respeto y me dijo ‘míster, gracias por el cariño, pero voy a elegir a España. Me siento español’. Es un chaval muy honesto», apuntó el técnico por entonces de Los Leones del Atlas.

Una de las últimas veces que Lamine Yamal se ha pronunciado sobre su España y Marruecos fue después de los lamentables cánticos que unos ultras pronunciaron durante el amistoso que enfrentó a España y Egipto antes del Mundial. «Los cánticos eran contra los musulmanes y yo creo que a todos los senegaleses que sean españoles, a los marroquíes, a los españoles… A todos les hubiera molestado», dijo en su día Lamine. «No me arrepiento, seguiría eligiendo a España. No suelo generalizar; sé que toda España no estaba cantando eso. No se dan cuenta de lo que estaban gritando. Mis padres me han educado de una manera y los suyos de otra», dijo en su día la estrella del Barcelona.