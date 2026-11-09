Lamine Yamal y Oyarzabal retrasan su incorporación con España y no jugarán ante República Checa

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal retrasan su incorporación a la concentración de la selección española y no jugarán ante la República Checa. Se espera que ambos lleguen al partido que cerrará la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Inglaterra, que se jugará en el Metropolitano. Los dos internacionales no se unirán este lunes al grupo dirigido por Luis de la Fuente debido a diferentes problemas físicos.

El futbolista del Barcelona terminó el encuentro de este domingo con molestias en la rodilla derecha. Tras someterse a diferentes pruebas médicas, se ha decidido que Lamine Yamal permanezca en la Ciudad Condal para continuar con su proceso de recuperación.

Por su parte, Mikel Oyarzabal tampoco estará desde el primer día a las órdenes del seleccionador nacional. El delantero de la Real Sociedad se encuentra en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián antes de viajar a Madrid. En principio, ninguno de los dos jugadores está descartado para los próximos compromisos internacionales y se espera que ambos puedan incorporarse a la concentración durante los próximos días.

El objetivo es que Lamine Yamal y Oyarzabal estén disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Metropolitano, un encuentro de máxima exigencia para la selección española en la Liga de Naciones. De la Fuente confía en poder contar con los dos atacantes, aunque su incorporación dependerá de cómo evolucionen sus respectivos problemas de salud.