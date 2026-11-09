La huelga general obliga a España a adelantar su viaje a Praga

La huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre ha obligado a la selección española a modificar sus planes. La expedición de Luis de la Fuente tendrá que adelantar su desplazamiento a Praga, donde se enfrentará a la República Checa, para evitar cualquier incidencia que pueda afectar a su viaje. La decisión pasa por volar el martes 10 de noviembre por la tarde, un día antes de lo inicialmente previsto, con el objetivo de garantizar que el equipo pueda preparar el encuentro con absoluta normalidad. Por lo tanto, viajarán el martes 10 a las 17:00 horas y no el miércoles, como hubiese sido habitual.

La Federación Española de Fútbol ha optado por anticiparse a los posibles problemas derivados de la jornada de huelga. Aunque todavía está por determinar el alcance que tendrá el paro en los diferentes servicios, la posibilidad de que se produzcan alteraciones en el transporte ha llevado a cambiar la hoja de ruta. La prioridad es evitar que cualquier incidencia logística termine afectando a la preparación deportiva de la selección.

Un cambio de planes para evitar riesgos

La expedición española tenía previsto desplazarse a la capital checa el miércoles 11 de noviembre, pero la convocatoria de huelga ha obligado a reorganizar el calendario. España viajará finalmente el martes por la tarde, adelantando 24 horas su llegada a Praga.

La medida permitirá a los internacionales instalarse en su lugar de concentración con mayor margen y afrontar los días previos al encuentro sin depender de las posibles incidencias que puedan producirse durante la jornada de paro.

El cambio también afecta a la planificación del cuerpo técnico de Luis de la Fuente, que tendrá que adaptar las sesiones de entrenamiento y los tiempos de descanso a un desplazamiento que no figuraba inicialmente en el programa de trabajo.

La prioridad es el partido contra la República Checa

En la selección española quieren que la huelga tenga el menor impacto posible en el rendimiento deportivo. La concentración de noviembre llega en un momento importante para el combinado nacional, que pretende mantener su dinámica competitiva y seguir dando pasos adelante bajo la dirección de Luis de la Fuente.

La Federación ha preferido actuar con antelación antes que exponerse a problemas de última hora. El objetivo es que España llegue a Praga sin sobresaltos y que la huelga general del 11 de noviembre no interfiera en la preparación del encuentro. El fútbol seguirá su curso, pero la selección tendrá que hacerlo con un día más de maletas.