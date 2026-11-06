Convocatoria de España: Jacobo da el salto y Valles entra en una España con novedades y cuatro porteros

Luis de la Fuente introduce novedades en la convocatoria de España para los encuentros contra República Checa e Inglaterra de la Liga de Naciones. Álvaro Valles entra en una lista con cuatro porteros, Joan García regresa y Jacobo Ramón recibe la oportunidad de dar el salto a la Absoluta. También destacan las incorporaciones de Pablo Barrios, Marc Roca y Barrenetxea, mientras Roberto Fernández mantiene su sitio en la delantera. El seleccionador conserva buena parte de su bloque y amplía las alternativas para cerrar la fase de grupos.

El anuncio tuvo un comienzo marcado por el recuerdo. De la Fuente apareció vestido de negro, de luto, en el vídeo de presentación de la convocatoria, con una mención a las víctimas de Urda y a Jesús de Miguel. Un mensaje que situó la memoria de los fallecidos por delante del contenido deportivo de la lista.

Después llegaron los nombres de una convocatoria que ofrece oportunidades en todas las líneas. España ya tiene asegurada su presencia en cuartos de final, pero todavía debe resolver la primera posición del grupo. Ese objetivo convivirá con la posibilidad de comprobar cómo responden los futbolistas que se incorporan.

Valles entra y Joan García vuelve

La portería presenta una de las decisiones más llamativas. De la Fuente cita a cuatro guardametas, con Unai Simón, David Raya, Joan García y Álvaro Valles. El regreso del portero del Barcelona y la presencia de Valles amplían una competencia que tendrá protagonismo durante la concentración.

Valles encuentra una oportunidad para trabajar dentro de la dinámica de la Selección y mostrar sus condiciones ante el cuerpo técnico. La convocatoria ya supone un reconocimiento, aunque habrá que esperar para conocer cómo distribuye el seleccionador las oportunidades en los dos encuentros.

Joan García recupera su sitio y vuelve a compartir lista con Unai y Raya. La presencia de cuatro porteros permite observar distintas alternativas sin que la convocatoria, por sí sola, establezca un nuevo orden bajo los palos.

Jacobo encuentra el premio

Jacobo Ramón es otro de los grandes protagonistas. Su crecimiento en el Como obtiene respuesta con una llamada que le permite incorporarse a la Absoluta y competir junto a Laporte, Cubarsí y Huijsen. El central dispondrá de una ocasión para trasladar su evolución al contexto internacional.

Su presencia añade interés a una defensa que también cuenta con Pedro Porro, Pubill, Cucurella y Grimaldo. De la Fuente mantiene referencias conocidas y suma a un futbolista que venía reclamando atención desde Italia.

En el centro del campo aparecen Barrios y Marc Roca. La ausencia de Rodrigo Hernández abre un escenario diferente para organizar el equilibrio, con Zubimendi como referencia conocida y nuevas opciones para repartir funciones. Barrios ofrece recorrido y capacidad para participar en la construcción; Roca añade un perfil acostumbrado a intervenir desde la base.

Barrenetxea se suma y Roberto continúa

Barrenetxea refuerza las alternativas en las bandas, donde coincidirá con Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino. Su presencia permite disponer de otro futbolista capaz de encarar y buscar profundidad, en una línea con mucha competencia.

En punta repite Roberto Fernández, que mantiene la confianza del seleccionador. Comparte convocatoria con Oyarzabal y Ferran, dos soluciones que permiten combinar movilidad, asociaciones y llegada al área.

España visitará a República Checa el jueves 12 de noviembre en Praga y recibirá a Inglaterra el domingo 15 en el Metropolitano, ambos encuentros a las 20:45 horas. La salida exigirá paciencia para abrir espacios y control para evitar transiciones. Contra los ingleses, la capacidad para conservar el balón y sostener los duelos marcará una prueba de mayor exigencia. Dos escenarios para perseguir el liderato y medir las novedades.

Convocatoria de España