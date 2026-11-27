Santiago Abascal ha insistido en que «estas son las elecciones de nuestra vida» y ha hecho «un llamamiento a una gran movilización, a la mayor movilización que se haya producido nunca durante toda la democracia». El coso taurino de Xátiva en la capital valenciana era un hervidero de Vox este viernes. Más de 15.000 personas han acudido al cierre de campaña de la formación. El acto político que mayor número de personas ha reunido.

El líder de Vox ha aprovechado el cierre de campaña para animar a los españoles a acudir a las urnas este domingo, convencido que una gran movilización de los abstencionistas es lo único que puede romper con el plan de Sánchez. «Estas no son unas elecciones normales, no son unas elecciones democráticas más», ha señalado.

¡Gigantesca movilización hoy en Valencia! El domingo 29 toca hacerlo en las urnas. VOTA VOX.

ES SENTIDO COMÚN 🇪🇸 https://t.co/lzIqOcl9MP — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 27, 2026

Abascal ha pedido a las personas que no vayan a votar que comprueben que nadie ha votado por ellos, alertando que la corrupción del PSOE está en Correos, recordando que Vox ha logrado sentar en el banquillo el próximo 9 de diciembre a la cloquera del PSOE, Leire Díez y al ex director de Correos, Juan Manuel Serrano, por presuntos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El líder de Vox ha repasado los tres ejes de su programa. El primero, la prioridad nacional, que ha concretado en recuperar Ceuta, «donde nuestra dignidad nacional ha sido pisoteada», y en el acceso prioritario de los españoles a las ayudas sociales y al alquiler. El segundo, la desregulación de la economía y «la rebaja de la fiscalidad abusiva».

El tercero, la remigración, que según ha dicho «significa que deben irse los que no saben estar, los que no pidieron permiso para venir y los que están cometiendo delitos y que deben volver los españoles que se fueron de España contra su voluntad». En este último punto, Abascal ha defendido que «no cabe ni uno más» y que «ahora hace falta reordenar el país».

Abascal ha explicado que en todos los rincones de España ha encontrado «algo común». “La bandera de Ceuta, donde nuestra dignidad nacional está pisoteada», ha señalado, añadiendo que ha hallado «la misma preocupación porque hay una mafia criminal en el gobierno, una mafia de sinvergüenzas», y por eso ha insistido en que «esta es una elección existencial para España».