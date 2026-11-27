Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, arropó este viernes, último día de campaña, al cabeza de lista del PP por Guipúzcoa al Congreso el 29-N, Jon Echeverría, y destacó de él su valentía frente a los violentos, definiendo al joven de 22 años y sus compañeros de caravana como la «luz que iluminará el futuro de Euskadi y de España».

La esposa del teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento donostiarra asesinado por ETA en 1995 participó -como avanzó OKDIARIO- en el acto de cierre de campaña de los populares vascos en el hotel Costa Vasca de San Sebastián. Lo hizo junto al presidente autonómico del partido, Javier de Andrés, los nº1 al Congreso de los Diputados por Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, Iñaki Oyarzábal, Esther Martínez y Jon Echeverría, respectivamente, y la presidenta del PP guipuzcoano, Muriel Larrea.

«Querido Jon, eres el candidato más joven, el único apedreado, el más audaz, también el más escoltado. Eres sin duda el más valiente, y por todo ello, el más detestado por tus adversarios. ¿Cuál es tu delito? Ser del Partido Popular en Euskadi, ser vasco y ser español, y no tener complejos», afirmó Iríbar.

Junto a ello, en su intervención, la viuda de Gregorio Ordóñez citó al amigo y periodista Miguel Ángel Idígoras al referirse al País Vasco como ese lugar en el que «hemos vivido durante muchas décadas en una especie de habitación oscura, sin luz».

Sin embargo, prosiguió Iríbar, «un buen día llegó Gregorio Ordóñez y encendió ese interrumptor que iluminó esa habitación, que nos iluminó a todos con su verdad, sin miedos, sin complejos. Creo que vosotros sois esa nueva luz, y sin ninguna duda, Jon, eres y sois todos vosotros la esperanza que iluminará el futuro de Euskadi y de España», enfatizó.

Además, Iríbar pidió al PP «una política de realidades y de soluciones, no de leyendas, ni de falsas patrias, sino de solidaridad, sin fronteras, ni muros, ni rancias rencillas». «Estoy aquí para pediros compromiso, honestidad y rigor», añadió.

También recordó que Gregorio Ordóñez, que fue presidente del PP de Guipúzcoa, «valoraba por encima de todo la lealtad, tan difícil de cultivar en la política». «Su rebeldía, su conciencia, el respeto a sus conciudadanos, fueron siempre su Biblia desde la más profunda y sincera humildad», recalcó.

Por su parte, Echeverría denunció que esa «normalidad democrática que llevan años vendiéndonos bajo ese mantra del oasis vasco, en realidad es un infierno para los que defendemos las siglas del PP». Y de ello, responsabilizó a los proetarras de Bildu y sus cachorrros y al PSOE, «que tira la piedra y esconde la mano, que se erige como faro de la paz».

«Me niego a que se apropien de la paz, porque ellos han sido quienes han blanqueado a los que estas semanas han ejercido la violencia», resaltó Echeverría, al tiempo que criticó que el PSOE «no es el partido de la paz», sino «el partido del guerracivilismo, de la división y del enfrentamiento entre españoles».

Por Álava, el candidato Oyarzábal puso de relieve que Echeverría ha hecho a sus compañeros «sentir orgullo» de las siglas del PP, que «está más vivo y es más importante que nunca en Euskadi», apostilló.

La vizcaína Ester Martínez acusó a Pedro Sánchez de haber tratado de «ocultar toda la corrupción» de los socialistas, por lo que reclamó a los votantes vascos que elijan la papeleta del PP para que el líder del PSOE «no siga siendo presidente del Gobierno», informó Ep.

«Confianza»

Asimismo, De Andrés criticó que el jefe del Ejecutivo «es un desastre» y «solo ha hecho una cosa buena, destrozar el PSOE», apuntó. Entretanto, el presidente del PP vasco mostró «muchísima confianza» en los resultados de su partido el domingo. «Estoy muy optimista, porque lo percibo en la calle, porque lo veo en los medios, porque lo veo en la gente, porque es lo sensato», aseveró, agregando que el PP es «una alternativa necesaria para la sociedad vasca».

En última instancia, como presidenta del PP de Guipúzcoa, Larrea advirtió que, si ha habido en este tiempo atrás una «calma tensa», ha sido porque «algunos pensaban que no suponíamos un peligro para ellos». Pero, ahora, valoró, la situación ha cambiado al comprobar cómo lo ocurrido en torno a Jon Echeverría ha permitido «sacar a ese elefante de la habitación».