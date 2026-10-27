De la Fuente a OKDIARIO: «Este premio es consecuencia de la constancia y de no bajar nunca los brazos»

Luis de la Fuente ha ganado uno de los reconocimientos más importantes de la gala del Balón de Oro, el premio al mejor entrenador del año. OKDIARIO se ha viajado hasta Londres para seguir todos los detalles del acto. El seleccionador habla con este periódico sobre sus emociones tras un día histórico para el futbol español: «Este premio es consecuencia de la constancia y de no bajar nunca los brazos».

El líder de la Roja venía preparado para ser protagonista, ya que su rendimiento en el Mundial 2026 no dejaba mucho lugar a dudas. El técnico admite que no podía soñar con todo lo que le está ocurriendo: «No, no, indudablemente no. Yo estoy feliz porque es la consecuencia el resultado de muchísimo trabajo de mucha dedicación, de estar bien acompañado que esto no es un trabajo que uno consigue solo».

De la Fuente ha dejado uno de los momentos más memorables de la gala del Balón de Oro, con una sorprendente e inesperada cita a Marco Aurelio: «El éxito no es definitivo, este premio no es una meta alcanzada, es una motivación. Los logros individuales son el reflejo de un logro colectivo. El trabajo en equipo nos hace invencibles».

El entrenador español explica a OKDIARIO la verdadera importancia de la frase: «Sobre todo, más que Marco Aurelio que era un gran emperador, le doy las gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos y a todos los que han estado conmigo en los buenos y malos momentos».

Gala histórica para España

El fútbol español está de fiesta después de una edición con un protagonismo casi total. En ese sentido, el rendimiento de la Roja ha sido claramente influyente. El seleccionador vive el mejor momento de su carrera después de conseguir ganarlo todo con su país. Además, el futuro es especialmente esperanzador.