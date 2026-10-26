Luis de la Fuente cita a Marco Aurelio para celebrar que es el mejor del mundo: «El trabajo en equipo nos hace invencibles»

Luis de la Fuente ha sido nombrado el mejor entrenador del año en la gala del Balón de Oro. Después de hacer historia con España ganando el Mundial por segunda vez en la historia del país, el seleccionador ha ganado en las votaciones a rivales muy duros como Mikel Arteta, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique. Una gesta que vuelve a poner el fútbol español en la cima del mundo.

«Ganar este premio es un honor. Quiero felicitar también al resto de candidatos porque ellos también han hecho méritos para ganarlo. Lo entiendo como un premio colectivo porque han hecho méritos para que lo gane. Es un honor dirigirlos. Quiero dar las gracias a la RFEF, al presidente, al director deportivo y a todos los trabajadores. Quiero terminar agradeciendo a mi familia, a los que están y a los que no. Me acuerdo de mis padres y de mi hermano hoy», dijo el entrenador.

Es por ello que en su discurso quiso acordarse de una reflexión de Marco Aurelio: «El éxito no es definitivo: este premio no es una meta alcanzada, es una motivación. Los logros individuales son el reflejo de un logro colectivo. El trabajo en equipo nos hace invencibles». Por último, dio el secreto del éxito que está teniendo España después de haber ganado Eurocopa y Mundial estos últimos años: «Cuento con unos jugadores generosos, solidarios y que priorizan los intereses colectivos sobre los individuales. Son los mejores del mundo y eso hace que mis planteamientos luego sean un éxito. Soy un privilegiado por dirigir un equipo de esta calidad», concluyó Luis de la Fuente.