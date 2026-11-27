Marc Márquez ha paralizado a todo el deporte español tras confirmar su retirada de MotoGP. El piloto ha comunicado la noticia este viernes con unos carteles, justo antes del inicio del FP1 del GP de la Comunidad Valenciana. El de Cervera ha señalado que esta será su última carrera tras trece años en la categoría reina. Fernando Alonso ha querido tener un bonito gesto con su compatriota y le ha dedicado unas palabras en una publicación de Instagram.

El asturiano se encuentra disputando el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, sufriendo con el motor Honda. Pese a ello, no ha querido dejar pasar un momento histórico para el motorsport: «Una de las cosas que más he disfrutado de verte correr es que nunca sabía qué ibas a hacer».

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Alonso resalta la electricidad de Márquez y se rinde ante el ocho veces campeón de MotoGP: «Incluso cuando parecía que la carrera ya estaba decidida, seguía mirando a ver qué hacías tú !!. Me va a costar acostumbrarme a los domingos sin eso. Qué suerte haberte visto correr, Marc. Gracias por todo y disfruta tu próxima etapa! Gracias x10».

La grandeza de ambos deportistas es difícil de describir. Ambos han mantenido una relación de respeto absoluto durante los años y el asturiano no ha fallado en la hora de la despedida, aunque tendrá problemas para seguir su último fin de semana en la MotoGP, ya que tiene que competir en el GP de Qatar con Aston Martin.

Alonso también busca una despedida por todo lo alto

El bicampeón del mundo lleva varios años persiguiendo un proyecto ganador, aunque no ha vuelto a tener ninguna oportunidad de poder volver a subirse a lo alto del podio desde 2023. Retirarse en la cima es un lujo que muy pocos pueden permitirse, el 2027 de Aston Martin con el nuevo motor Honda podría ser la última bala de Alonso en la Fórmula 1, aunque también estará presente en el Dakar.