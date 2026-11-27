Marc Márquez se retira siendo el mejor. En el día que ha anunciado que esta será su última carrera en MotoGP, el piloto de Ducati Lenovo se ha llevado el mejor tiempo del viernes en la práctica (1:28.483). Y, por si fuera poco, también ha bajado en tres décimas el récord de la pista. Cheste siempre ha sido un circuito que se le ha dado bien, pero está claro que haberse liberado de la presión de luchar por el título y de haber comunicado su adiós le ha sentado de maravilla.

Fue en el último minuto de la práctica de MotoGP. El español estaba en cuarta posición, pero venía bajando en dos décimas el tiempo de Marco Bezzecchi. Y al pasar por línea de meta mantuvo sus registros y bajó en más de dos décimas el tiempo del piloto italiano. Vaya forma de despedirse. Y eso que dijo que aquí no iba a salir al ataque, que se lo tomaría con calma.

Pues menos mal, porque, de momento, ha hecho el récord de la pista y encima en el día que ha anunciado su retirada. Y lo que quedará para siempre es que fue el más rápido justo después de comunicar su adiós. Está claro que la velocidad la sigue teniendo y que, después de ganar su décimo título, Marc Márquez sigue siendo el mejor.

MotoGP echará mucho de menos al GOAT cuando ya no esté. No tendremos ese duelo Acosta-Márquez, pero mientras tanto el de Cervera está regalando unos últimos coletazos a la afición. Y lo hace al más puro estilo Marc, hablando en la pista con su Ducati y presentando su candidatura a la victoria este fin de semana. Qué mejor despedida que hacerlo por todo lo alto, con el décimo y cerrando con una victoria en casa, delante de la afición española que abarrotará las gradas de este circuito Ricardo Tormo.