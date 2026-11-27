Marc Márquez se retira. La carrera de este domingo en Valencia, en el circuito de Cheste, será la última de su brillante carrera deportiva. Uno de los grandes deportistas españoles de la historia anunció de forma sorprendente que no seguirá más, que la próxima temporada ya no correrá.

La forma de anunciarlo fue diferente, al estilo de la película Love Actually, cuando Mark acude a casa de Juliet y le confiesa su amor mediante cárteles escritos a mano en la puerta de su casa. Marc Márquez fue sacando carteles y empezó a mostrarlos uno a uno.

«Hablaremos después, pero primero…», saco al principio para continuar con «gracias a todos los que habéis sido parte de este viaje», seguir con «espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo», y soltar el bombazo del día: «Esta será mi última carrera de MotoGP». «Hemos hecho historia», concluyó.

Marc Márquez se retira con un palmarés de leyenda. Tiene 10 mundiales en su palmarés, ocho de ellos de MotoGP, la categoría reina, y dos previos, de 125cc y de Moto2. El catalán siempre ha sido una referencia en el mundo del motociclismo y pone su punto y final tras un vibrante Mundial que cerró el pasado fin de semana en Portimao tras firmar la mayor remontada de la historia de MotoGP.

El palmarés de Marc Márquez