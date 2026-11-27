Chester fue testigo de un momento histórico. Sin previo aviso, miles de aficionados conocieron la retirada de Marc Márquez mientras estaban preparados para verle correr en el FP1 del GP de la Comunidad Valenciana. Un anuncio que hizo por sorpresa y que desató inevitablemente muchas lágrimas de niños y adultos al ver que este fin de semana sería la última vez que le verían competir.

Sentado en su silla del box, con la cámara oficial de la retransmisión preparada porque iba a empezar la FP1 de MotoGP, Marc Márquez ha empezado su sentido, aunque sin palabras –y originalmente escrito en inglés–, mensaje de despedida: «Hablaremos luego, pero primero… Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia».

Nada más pasar la última página, ha hecho un corazón con las manos, ha lanzado besos y se ha despedido con la mano mientras todo su box, todo el equipo oficial de Ducati que ha vivido estos dos últimos campeonatos con el de Cervera (Lleida), le aplaudía en pie. Con su pareja, Gemma Pinto, emocionada, llorando, al lado.

Sentado en su silla del box, con la cámara oficial de la retransmisión preparada porque iba a empezar la FP1 de MotoGP, Marc Márquez ha empezado su sentido, aunque sin palabras –y originalmente escrito en inglés–, mensaje de despedida: «Hablaremos luego, pero primero… Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia».

Nada más pasar la última página, ha hecho un corazón con las manos, ha lanzado besos y se ha despedido con la mano mientras todo su box, todo el equipo oficial de Ducati que ha vivido estos dos últimos campeonatos con el de Cervera (Lleida), le aplaudía en pie. Con su pareja, Gemma Pinto, emocionada, llorando, al lado.