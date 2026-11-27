Los autónomos tendrán nuevas ventajas fiscales después de que Hacienda haya aprobado una reforma que modifica sus obligaciones tributarias. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete de medidas que incluye una rebaja del IRPF, menos trámites administrativos y un nuevo sistema para presentar el IVA. La reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de noviembre, pretende aliviar los gastos de los pequeños negocios y mejorar su liquidez. Según las estimaciones del Gobierno, alrededor de 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia se beneficiarán de las rebajas fiscales.

La rebaja del IRPF para los autónomos

Una de las principales novedades afecta a los profesionales que tributan mediante estimación directa simplificada. A partir del ejercicio 2026, la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación aumenta del 5% al 10%, con un límite máximo que pasa de 2.000 a 3.000 euros. Esta modificación permitirá reducir la cantidad sobre la que se calcula el rendimiento neto sujeto al impuesto.

También habrá cambios para quienes tributan por el sistema de módulos. En este caso, la reducción general del rendimiento neto aumenta del 5% al 10% durante 2026. La medida alcanza aproximadamente a un millón de contribuyentes y forma parte de un paquete fiscal cuyo ahorro estimado asciende a 465 millones de euros.

Adiós a las declaraciones trimestrales del IVA

Otra de las modificaciones más destacadas afecta a los pequeños empresarios y profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales. Estos podrán acogerse voluntariamente a un nuevo régimen que sustituye las cuatro autoliquidaciones trimestrales del IVA por una única declaración anual.

Sin embargo, esto no significa que desaparezcan todos los pagos durante el ejercicio. El nuevo sistema establece tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre, calculados a partir de la cuota correspondiente al año anterior. Las cantidades adelantadas se descontarán posteriormente de la liquidación anual. La medida podrá beneficiar a cerca de 1,1 millones de autónomos.

Menos pagos fraccionados y cambios en 2027

La reforma también modifica los anticipos del IRPF. Los autónomos en estimación directa con una facturación inferior a 250.000 euros podrán beneficiarse de una reducción del porcentaje de los pagos fraccionados del 20% al 19%.

Además, quienes facturen menos de 85.000 euros y hayan recibido la devolución de todos los pagos fraccionados del último ejercicio declarado quedarán exentos de realizarlos. Estas modificaciones se aplicarán desde 2027 y buscan evitar adelantos de impuestos que posteriormente deben ser devueltos.

Por último, Hacienda ha aplazado la adaptación obligatoria de los programas de facturación a los requisitos de Verifactu hasta octubre de 2028. De esta manera, los autónomos dispondrán de más tiempo para adaptar sus negocios a las nuevas exigencias digitales.