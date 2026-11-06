Luis de la Fuente reclama la final del Mundial 2030 para España y lanza un aviso: «Quiero volver a ganarlo»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación para explicar la convocatoria de la selección española de cara a los partidos de la Liga de Naciones contra República Checa e Inglaterra. El seleccionador nacional abordó las principales novedades de su lista, la situación de varios futbolistas y la exigencia de dos encuentros decisivos. También se pronunció sobre la sede de la final del Mundial 2030, que considera que debería disputarse en España, y destacó el gran momento que atraviesa el fútbol español. Antes de comenzar la rueda de prensa, quiso trasladar sus condolencias a las víctimas de la tragedia de Urda y a la familia de Jesús, el futbolista fallecido.

De la Fuente no escondió su deseo de que España sea el escenario de la final del Mundial de 2030, una competición que organizará junto a Portugal y Marruecos. El seleccionador considera que el partido más importante del torneo debería celebrarse en territorio español, aunque dejó claro que su principal preocupación es preparar un equipo capaz de conquistar el título. «En mi opinión la final del Mundial 2030 se debería jugar en España. Pero mi ocupación es hacer el mejor equipo para volver a ganarlo», aseguró.

El técnico también analizó los dos compromisos que afronta la selección española, consciente de la importancia que tienen para sus aspiraciones en la Liga de Naciones. De la Fuente espera un gran ambiente en el encuentro contra Inglaterra, aunque recordó que antes tendrán que superar a República Checa. «Me imagino que va a ser un partido de un ambiente excepcional. El ambiente es ideal y la afición extraordinaria. El día que se presentó la Copa del Mundo aquí recuerdo a la gente volcada con sus jugadores y la Selección», explicó.

El seleccionador insistió en que España no puede pensar todavía en el segundo encuentro sin haber disputado el primero. «Es una final de un campeonato de Europa, pero antes hay que hacer un buen trabajo con República Checa», advirtió.

La gestión de los esfuerzos también será fundamental durante esta concentración. De la Fuente confirmó que tiene previsto repartir los minutos entre sus futbolistas para evitar una sobrecarga física, aunque reconoció que las circunstancias de los partidos pueden obligarle a modificar sus planes. «No va a jugar nadie más de 180 minutos. Son dos partidos claves y nos jugamos muchísimo», afirmó.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico analiza constantemente el estado físico de los internacionales y la carga de encuentros que acumulan con sus respectivos clubes. «En todos los partidos que jugamos pensamos en la carga de minutos y esfuerzos. Pero la marcha del fútbol a veces te lleva por otro lado, debido a las circunstancias. Siendo conscientes de que la exigencia aquí es máxima», señaló.

Una de las principales novedades de la convocatoria fue la presencia de un nuevo portero, una decisión condicionada por la situación personal de David Raya. De la Fuente explicó que el cuerpo técnico llevaba mucho tiempo siguiendo al guardameta elegido y que considera que atraviesa un gran momento. «Está haciendo un grandísimo trabajo. Creemos que es el momento para verle. La fórmula de los cuatro porteros es porque David Raya tiene asuntos personales y no sabemos si estará disponible», explicó.

El seleccionador destacó el seguimiento que ha realizado su equipo de trabajo, especialmente Miguel Ángel España, desde la etapa del guardameta en Las Palmas. «Le llevamos siguiendo desde que está en Las Palmas, sobre todo Miguel Ángel España. Está viviendo un gran momento y se suma a la familia de este equipo», aseguró.

De la Fuente volvió a profundizar en su decisión y dejó claro que los planes iniciales contemplaban la presencia de Joan García, Unai Simón y David Raya. Sin embargo, la incertidumbre sobre la disponibilidad del portero del Arsenal abrió la puerta a una nueva incorporación. «Lo teníamos en mente desde hace tiempo y le llevamos viendo mucho tiempo. Los tres porteros que hubieran venido habrían sido Joan, Unai y David, pero el tema de Raya abre la puerta a otro portero», explicó.

El técnico aprovechó para reivindicar el extraordinario nivel de los guardametas españoles. «Para mí, en España tenemos a cinco de los mejores diez porteros del mundo», afirmó.

El centro del campo también fue uno de los asuntos que abordó el seleccionador, que se mostró especialmente satisfecho con las alternativas que tiene a su disposición. De la Fuente situó a Rodri y Martín Zubimendi entre los mejores especialistas del mundo en su posición y destacó los méritos de Marc Roca para entrar en la convocatoria. «Para mí tenemos a los mejores mediocentros defensivos del mundo, Zubimendi y Rodri. Podemos incorporar a grandes futbolistas también como Marc Roca. Ha sido campeón de Europa Sub-21 y se lo ha ganado por sus méritos y rendimiento», aseguró.

Otro de los nombres propios fue Gavi, que tendrá que seguir trabajando para recuperar su sitio en la selección española. De la Fuente recordó que la competencia es muy elevada y que todos los futbolistas deben demostrar su nivel para recibir la llamada del combinado nacional. «Los que entran aquí tienen que hacer muchos méritos, eso es bueno para todos. Gavi tiene que seguir siendo él. Sabe que tiene que seguir mejorando como todos para volver a la Selección», explicó.

El seleccionador también habló sobre la situación de los internacionales que no están teniendo demasiados minutos en sus clubes. De la Fuente reconoció que le gustaría que jugaran con mayor frecuencia, aunque también encontró un aspecto positivo en su menor desgaste físico. «Hablo con ellos con cierta frecuencia. Les digo que sigan trabajando. Veo la parte positiva de estos aspectos, este jugador, Martín, va a venir superfresco. Me encantaría que jugara más, pero la realidad es la que es», afirmó.

La presencia de Ander en la convocatoria también fue motivo de explicación. El técnico destacó su trayectoria dentro de las categorías inferiores de la selección y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones. «Nuestro planteamiento es que Ander ha estado mucho tiempo con nosotros, desde las categorías inferiores hasta ahora. Está rindiendo muy bien, tiene recorrido y futuro. Es polivalente, puede jugar en ambas bandas», señaló.

De la Fuente también se pronunció sobre el gran momento que atraviesan varios futbolistas españoles en el Como. El seleccionador elogió el trabajo que está realizando el conjunto italiano y destacó las características de Jesús Rodríguez y Jacobo. «El Como es de los mejores equipos que juega en Europa. Tiene paralelismo con nuestro estilo. Jesús Rodríguez ya estuvo en el pasado en la Selección. Lo está haciendo muy bien Jacobo», explicó.

El técnico aprovechó para reivindicar el talento que existe en el fútbol nacional y el trabajo que se está realizando con los jóvenes. «En el fútbol español somos unos privilegiados y muchas veces no lo valoramos. Se está trabajando muy bien. Estos futbolistas interpretan muy bien el juego, los jugadores españoles somos los mejores del mundo en muchos aspectos», aseguró.

De la Fuente también fue preguntado por su nominación al Balón de Oro y reconoció que estar entre los candidatos ya suponía un reconocimiento importante a su trayectoria y al trabajo de su cuerpo técnico. «Para mí el Balón de Oro representa felicidad. Me consideraba premiado por estar entre los nominados. Estoy muy agradecido por mi cuerpo técnico y estoy feliz. Todo lo demás es muy personal, cada uno interpreta el deporte a su manera», afirmó.

El seleccionador explicó además su manera de gestionar el vestuario y la importancia que concede al diálogo con los futbolistas. De la Fuente rechazó que su autoridad deba basarse en imponer decisiones sin explicaciones y defendió el modelo de convivencia que ha construido dentro de la selección española. «Pienso que dentro de la convivencia hay que encontrar un equilibrio. No puedes emplear argumentos inexplicables porque crees que eres el jefe. Yo no soy el jefe, yo sólo trato de sacar el máximo rendimiento junto a mi cuerpo técnico», explicó.

El entrenador considera que la relación con sus jugadores es una de las claves del buen funcionamiento del grupo. «Habrá otros modelos, pero el nuestro funciona y muy bien», añadió.

La tragedia de Urda y el fallecimiento del futbolista Jesús también estuvieron presentes durante la comparecencia. De la Fuente comenzó trasladando su dolor y sus condolencias a las familias afectadas por ambos sucesos. El seleccionador reconoció que son momentos especialmente difíciles, aunque defendió que el fútbol también puede servir para rendir homenaje a quienes ya no están.

El técnico valoró positivamente los tres días de luto guardados por la Real Federación Española de Fútbol y explicó cómo le gustaría que le recordaran cuando fallezca. «Mi opinión es que la RFEF guardó un bonito duelo y luto durante tres días. Yo, que soy futbolista, cuando no esté me gustaría que me recuerde la gente en un campo de fútbol», aseguró.

De la Fuente quiso dejar claro que entiende el dolor de las personas más cercanas al fallecido y que su postura responde únicamente a una reflexión personal. «Entiendo que cada uno tiene mucho dolor. Yo sólo transmito lo que me gustaría vivir. Reconocimiento y homenaje en el terreno de juego», explicó antes de insistir en su deseo de que el fútbol sirva como escenario para recordar a sus protagonistas. «Cuando no esté espero que la gente me recuerde en un campo de fútbol. Así me gustaría que fuera», concluyó.