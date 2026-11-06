El mensaje más humano de Luis de la Fuente: «España no merece este dolor»

Luis de la Fuente trasladó un mensaje de dolor y solidaridad con las víctimas de la tragedia que ha vuelto a golpear al país antes de anunciar la convocatoria de España para los duelos contra República Checa e Inglaterra. «Hoy España está de luto. Nos golpea una tragedia que nunca debió ocurrir», expresó el seleccionador en un vídeo que también recordó el sufrimiento todavía reciente por lo sucedido en Urda. «España no merece este dolor», añadió, antes de reivindicar el papel del fútbol como punto de encuentro para una sociedad que vuelve a llorar.

El mensaje puso el foco en las familias de los fallecidos y en quienes siguen pendientes de la evolución de sus seres queridos en los hospitales. «Queremos estar con todos ellos, con los que sufren una pérdida irreparable, los que sienten un vacío inmenso tras despedir a sus seres queridos», señaló. También hubo un recuerdo para Jesús de Miguel, fallecido esta semana, al que se refirió como «nuestro compañero». Una muestra de cercanía con quienes atraviesan el duelo y con quienes conviven con la incertidumbre.

El seleccionador apeló además a la responsabilidad social del deporte para acompañar a las víctimas. «El fútbol es más que 90 minutos, es el motor que nos une», destacó, evocando la unión que generó la conquista de una Copa del Mundo para reclamar ahora ese mismo sentimiento colectivo. El compromiso quedó recogido en el cierre del mensaje. «Les rendiremos el máximo homenaje y respeto a las víctimas y a todas sus familias donde mejor sabemos: en el terreno de juego».