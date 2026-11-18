La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya tiene en pie, en su base de Vandenberg (California), el primer edificio terminado para su nuevo misil nuclear intercontinental, el LGM-35A Sentinel. Se inauguró el 5 de noviembre con un corte de cinta. Lo ha contado la Fuerza Aérea este 16 de noviembre de 2026.

El edificio se llama Instalación de Procesado de Etapas del Sentinel. Es el primer proyecto de construcción militar terminado en Vandenberg para este programa. El Sentinel sustituirá a los veteranos Minuteman III.

De obra a nave

Hace once meses, el edificio que hoy está terminado todavía era una obra. El 1 de diciembre de 2025, un grupo de mandos recorrió el solar con cascos y chalecos reflectantes. Lo muestran las fotos que publicó entonces la base, con montones de grava alrededor.

Once meses después, la nave ya está acabada. En ella se instalarán los sistemas de telemetría de vuelo y de seguridad del campo de tiro en los misiles. Se hará antes de los lanzamientos de prueba.

La Fuerza Aérea la describe como una pieza básica para las pruebas del programa. Será el centro donde se prepare el Sentinel para sus vuelos de ensayo.

De los conceptos a los vuelos

El general de división Glenn T. Harris dirige la modernización de los misiles intercontinentales en el Mando de Ataque Global. Según él, el edificio refuerza la pata terrestre de la tríada nuclear del país.

«Para pasar de los conceptos digitales a las pruebas de vuelo reales, necesitamos infraestructuras hechas a medida», dijo Harris. El edificio, añadió, da a los equipos un lugar moderno y propio para montar con seguridad el nuevo arma de disuasión.

El misil ya había dado otro paso en la misma base. Hace unas semanas, la Fuerza Aérea montó en vertical en Vandenberg el primer Sentinel completo, antes de su primer vuelo, previsto para 2027.

Esa tríada combina misiles en tierra, submarinos y bombarderos. En el aire, el relevo también está en marcha: el bombardero B-21 Raider ya ha demostrado que puede lanzar armas y entra en pruebas de armamento.

Hecho a la medida del misil

La nave se ha diseñado para las dimensiones del nuevo misil. También para las herramientas especiales y los instrumentos de prueba que exige preparar sus etapas propulsoras.

Uno de los cambios está pensado para el personal de mantenimiento. Hasta ahora, tenían que subirse a andamios para trabajar en las etapas de los misiles y para conectar la telemetría.

El nuevo edificio incorpora un sistema de raíles que permite hacer esas tareas a ras de suelo. Según la Fuerza Aérea, así se gana en seguridad y se preparan las etapas con más eficiencia.

Adiós al Minuteman III

El coronel James T. Horne III manda la Space Launch Delta 30 de la Fuerza Espacial, en Vandenberg. «Vandenberg vive una transformación histórica», dijo en la ceremonia.

Para Horne, el edificio acelera el paso del Minuteman III al Sentinel. Y aseguró que el campo de pruebas del oeste seguirá preparado para hacer pruebas de disuasión creíbles durante décadas.

La Sentinel Task Force dirige desde Vandenberg el día a día de ese relevo. Coordina el paso del LGM-30G Minuteman III al nuevo sistema de armas.

El Minuteman III que ahora se jubila lleva décadas en servicio. Mucho antes, en plena Guerra Fría, la disuasión de largo alcance de EEUU dependía de aviones como el B-36 Peacemaker, un bombardero intercontinental de 10 motores.

De planificar a ejecutar

La teniente coronel Suzy Lamar dirige el destacamento que supervisa la llegada del Sentinel a Vandenberg. Para ella, recibir el edificio marca un cambio de fase en el programa.

«Entregar esta instalación es un hito enorme para nuestro equipo, porque nuestro foco pasa de planificar la transición a ejecutarla sobre el terreno», dijo Lamar.

Junto a los mandos militares, cortaron la cinta representantes de la Oficina del Programa Sentinel y de la Joint Task Force-Castle, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

A la ceremonia acudieron además responsables de la industria, autoridades locales y enviados de oficinas estatales y federales del Congreso.

Sin coste ni fecha de vuelo

La nota de la Fuerza Aérea no dice cuánto ha costado el edificio ni cuánto mide. Tampoco concreta el calendario de lanzamientos de prueba desde Vandenberg.

La Fuerza Aérea tampoco detalla cuántos misiles pasarán por esta nave ni qué empresas la han construido.

La información se ha publicado en la nota de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 16 de noviembre de 2026, firmada por el sargento An Pham.

Crédito de la imagen: Fuerza Espacial de EEUU.