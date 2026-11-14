Northrop Grumman confirma que el bombardero B-21 Raider ya ha demostrado que puede lanzar armas y entra en pruebas de armamento antes de llegar a Ellsworth en 2027

El bombardero furtivo B-21 Raider ha demostrado que puede lanzar armas. Lo anunció Northrop Grumman el 13 de noviembre de 2026 desde la base aérea de Edwards, en California. La empresa fabrica el avión para la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Con esta prueba, el programa entra en la fase de ensayos de armamento. Según el comunicado de Northrop Grumman, se aceleran a la vez la fabricación y las pruebas. El objetivo es tener aviones en la base de Ellsworth, en Dakota del Sur, en 2027.

Primer paso con armamento

La compañía resume el hito así: el avión ya ha enseñado que puede transportar y emplear potencia de combate. Con la Fuerza Aérea, dice, avanza paso a paso hacia la capacidad de combate.

«El B-21 está un paso más cerca de dar a Estados Unidos una disuasión sin rival», declaró Tom Jones. Es vicepresidente corporativo de Northrop Grumman y presidente de su división de sistemas aeronáuticos. Según Jones, el equipo de pruebas del B-21 es la envidia de toda la comunidad de ensayos por su ritmo.

El mismo día, la oficina de prensa de la secretaría de la Fuerza Aérea publicó en DVIDS una foto del avión aterrizando en Edwards. Su título habla de una demostración de la capacidad de lanzar armas. El pie define el B-21 como el primer y único avión de ataque de largo alcance de sexta generación.

Del segundo prototipo a la carga

El salto a las armas estaba anunciado desde septiembre de 2025. Ese mes, el segundo B-21 de pruebas voló desde la planta de Northrop Grumman en Palmdale hasta Edwards. La empresa explicó entonces que la siguiente fase iría hacia las armas y los sistemas de misión.

En aquel comunicado de 2025, Northrop Grumman añadía un dato. Los resultados de los ensayos superaban de forma constante las predicciones de sus modelos digitales.

Ahora la compañía destaca la flexibilidad de la carga. Los mandos podrán adaptar el armamento a cada misión, desde ataques lejanos hasta operaciones en espacio aéreo muy defendido. El diseño permite además integrar armas nuevas con el tiempo.

Este año también se añadió el repostaje en vuelo a la campaña de pruebas. Según la empresa, eso permite salidas más largas y ha acelerado los ensayos.

Pilotos operativos en la cabina

En junio de 2026, el 412.º Ala de Pruebas contó otro cambio en Edwards. Un piloto de pruebas operativas voló el bombardero junto a un piloto de pruebas de desarrollo.

«En la historia de los ensayos modernos, nunca habíamos hecho eso tan pronto en un programa», explicó el coronel Matt Guasco. Dirige el Destacamento 5 del centro de evaluación operativa de la Fuerza Aérea, según la nota del 412.º Ala.

Las pruebas de desarrollo verifican que un avión cumple sus especificaciones y vuela con seguridad. Las operativas suelen llegar mucho después y miden si sirve para el combate.

Utah, Palmdale y Dyess

La fabricación también crece. Northrop Grumman ha abierto otra planta del B-21 en Layton (Utah), con unos 24.600 metros cuadrados. En Palmdale construye una línea de montaje final ampliada de unos 92.900 metros cuadrados, como ya contó OKdiario cuando EEUU empezó a levantar la nueva fábrica del B-21.

En la base de Dyess, en Texas, la Fuerza Aérea colocó el 5 de noviembre la primera piedra de un centro de planificación de misiones. Mide unos 4.270 metros cuadrados y cuesta 78 millones de dólares, según la nota del 7.º Ala de Bombardeo. Es la primera instalación de la base pensada solo para el B-21.

«Será el centro neurálgico del campus del B-21 aquí, en Dyess», dijo el coronel Robert Sturgill Jr., jefe del ala. La obra forma parte de un plan de 1.600 millones de dólares con más de 24 proyectos.

Mientras llega el relevo, la Fuerza Aérea renueva el B-52, que tendrá motores Rolls-Royce para volar hasta 2050. También sus armas, como el misil hipersónico ARRW que se lanza desde un B-52.

Qué arma y con qué resultado

El comunicado de Northrop Grumman no dice qué arma lanzó el B-21, en qué fecha ni cuántas veces. Tampoco aclara si era una munición inerte o real, ni si alcanzó algún blanco.

Las afirmaciones sobre el sigilo, la supervivencia o el coste por hora de vuelo son de la propia empresa. No hay datos públicos de los ensayos para contrastarlas.

Tampoco se sabe cuándo se probará con armamento nuclear. En Dyess, la Fuerza Aérea lo describe como un bombardero de doble capacidad, convencional y nuclear.

El anuncio se ha publicado en el comunicado de Northrop Grumman del 13 de noviembre de 2026, fechado en Edwards.

Crédito de la imagen: Fuerza Aérea de Estados Unidos (foto de Todd Schannuth).