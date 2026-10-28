694 millones de dólares y más de Mach 5: EEUU pasa a fabricar en serie el misil hipersónico ARRW que se lanza desde el ala de un B-52

El Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha adjudicado a Lockheed Martin un contrato de 694 millones de dólares. El dinero servirá para fabricar y poner en servicio el AGM-183A ARRW, su misil hipersónico lanzado desde avión. La firma data del 29 de septiembre de 2026, pero no se anunció hasta el 26 de octubre, en una nota oficial de la Fuerza Aérea.

Según ese comunicado, el programa pasa formalmente de los prototipos y los ensayos en vuelo a la producción. El acuerdo se cerró dentro del contrato marco de adquisición ágil del Departamento de Guerra. Con esa fórmula, el Pentágono quiere acelerar la renovación de su arsenal.

Planeo hipersónico a Mach 5

El ARRW, cuyas siglas en inglés significan arma de respuesta rápida lanzada desde el aire, es un misil de planeo hipersónico. Un cohete de combustible sólido lo acelera por encima de Mach 5, cinco veces la velocidad del sonido. Después suelta un vehículo planeador que recorre el último tramo hasta el objetivo.

A nivel del mar, Mach 5 equivale a unos 6.100 kilómetros por hora. La Fuerza Aérea explica que el arma servirá para atacar blancos urgentes, muy defendidos y de alto valor. Lo hará desde lejos, sin que el avión lanzador entre en el radio de acción de las defensas enemigas.

Todos los ensayos que ha detallado la Fuerza Aérea se hicieron con un B-52 Stratofortress. El misil viaja colgado bajo el ala de este veterano bombardero de ocho motores.

Meink habla de punto de inflexión

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, presentó la decisión como un cambio de etapa. «Es un punto de inflexión en nuestra hoja de ruta de armas avanzadas», afirmó, según la nota oficial.

Meink añadió que los mandos de combate tendrán un arma de ataque rápido «capaz de penetrar los sistemas antiacceso y de negación de área más avanzados». Ese término militar designa las redes de radares y misiles que protegen un territorio. Su objetivo es impedir que aviones y buques enemigos se acerquen.

Para el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach, la clave está en el alcance. Desplegar el ARRW, dijo, refuerza la capacidad de «mantener objetivos en riesgo en cualquier lugar del mundo». También ofrece a la Fuerza Conjunta una opción flexible para escenarios muy disputados.

De Orlando a Edwards en 2019

El programa arrancó en agosto de 2018 con un encargo a Lockheed Martin Missiles and Fire Control, con sede en Orlando (Florida). Cubría el diseño crítico, las pruebas y la preparación para fabricar prototipos. El 12 de junio de 2019 llegó el primer vuelo de ensayo, sobre la base de Edwards (California).

Aquel día, un B-52 cargó una versión del misil que solo llevaba sensores, sin explosivos. No llegó a soltarla. El objetivo era medir la resistencia aerodinámica y las vibraciones que sufrían el arma y los soportes del avión.

En agosto de 2020, otro B-52 del 419.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo repitió el vuelo cautivo. Esta vez llevó un segundo vehículo de medición sobre el campo de tiro marítimo de Point Mugu, frente a California.

En 2019, la Fuerza Aérea situaba la capacidad operativa inicial del misil en el año fiscal 2022. El contrato de producción ha llegado cuatro años más tarde.

Por el camino hubo fallos. El 28 de julio de 2021, en el segundo ensayo con propulsor, el misil se separó bien del bombardero, pero el motor cohete no se encendió, según la Dirección de Armamento. «Desarrollar misiles únicos en su clase es un negocio difícil, y por eso hacemos pruebas», declaró entonces el general de brigada Heath Collins.

Mayo y diciembre de 2022

El primer éxito llegó el 14 de mayo de 2022 frente a la costa del sur de California. Tras separarse del B-52H, el propulsor ardió durante el tiempo previsto. El misil superó cinco veces la velocidad del sonido, según la nota de la Fuerza Aérea.

El 9 de diciembre de ese año se lanzó el primer prototipo completo, con todos sus componentes operativos. De acuerdo con la base de Edwards, alcanzó velocidad hipersónica, completó su trayectoria y detonó en la zona prevista. Los indicios apuntaban a que se habían cumplido todos los objetivos.

«El equipo del ARRW ha diseñado y probado un misil hipersónico lanzado desde el aire en cinco años», resumió el general de brigada Jason Bartolomei. Era el director ejecutivo del programa en la Dirección de Armamento.

Cantidades y entregas, en secreto

La Fuerza Aérea no ha dicho cuántos ARRW comprará ni cuándo llegarán las primeras unidades. Según la nota, esos datos no se publicarán para proteger la seguridad de las operaciones. Por eso tampoco puede calcularse el precio de cada misil.

El comunicado no aclara qué resultados dieron los ensayos posteriores a diciembre de 2022. Tampoco dice si el arma se integrará en otros aviones además del B-52. La única pista operativa está en la foto que lo acompaña, tomada en la base de Andersen, en Guam, el 27 de febrero de 2024.

En ella aparecen tripulaciones de B-52 del 23.º Escuadrón Expedicionario de Bombarderos, de Minot (Dakota del Norte). Junto a ellas está el 49.º Escuadrón de Pruebas y Evaluación, de Barksdale (Luisiana). Ambos recibían formación de familiarización con armas hipersónicas.

El ARRW se suma así a otros proyectos rápidos de Estados Unidos, como el misil Blackbeard que la Marina encargó a Castelion. También figuran los ensayos con una ojiva hipersónica disparada desde un cañón en Arizona y el misil intercontinental Sentinel.

La nota se ha publicado en la web de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 26 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: U.S. Air Force / Christopher Okula.