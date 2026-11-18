A sus 51 años, Bradley Cooper sigue demostrando que vestir bien no depende de seguir las últimas tendencias ni de apostar por prendas especialmente llamativas. El actor estadounidense ha vuelto a captar la atención gracias a uno de sus últimos looks informales, en el que una prenda aparentemente sencilla se ha convertido en la gran protagonista: los pantalones Single Knee de Carhartt . Un diseño inspirado en la ropa de trabajo que destaca por su comodidad, resistencia y estética atemporal.

Su elección no ha pasado desapercibida entre los amantes de la moda masculina. De hecho, estos pantalones han despertado un notable interés y cada vez son más quienes buscan hacerse con un modelo que combina funcionalidad y estilo sin necesidad de gastar una fortuna. Su disponibilidad en Decathlon por 96 euros también contribuye a explicar su popularidad.

El protagonista de películas como Ha nacido una estrella y El lado bueno de las cosas fue fotografiado durante un tranquilo paseo por el West Village de Nueva York con un conjunto informal que merece la pena tener en cuenta. Cooper combinó los pantalones Single Knee con una chaqueta verde de estilo universitario de Porsche , una camisa de cuadros, unas zapatillas negras y un gorro azul.

El resultado es un estilismo relajado, juvenil y fácil de reproducir. La clave está en mezclar prendas básicas con otras que aportan personalidad, consiguiendo un equilibrio que funciona tanto para salir a pasear como para disfrutar de un plan de fin de semana.

Los pantalones tienen un papel fundamental en el conjunto, ya que su estética de inspiración laboral aporta carácter sin restar protagonismo al resto de las prendas. Además, su corte permite combinarlos con camisetas, sudaderas, camisas o chaquetas de diferentes estilos. Uno de los principales atractivos de este modelo es su composición. Los pantalones están confeccionados en 100 % algodón , un material que destaca por su comodidad y transpirabilidad. Su diseño está pensado para ofrecer libertad de movimiento, algo especialmente interesante cuando buscamos prendas que podamos llevar durante muchas horas.

La estética de los Single Knee también juega a su favor. Inspirados en los tradicionales pantalones de trabajo, presentan una apariencia funcional que encaja perfectamente con la moda urbana actual. No son unos pantalones excesivamente elegantes ni tampoco deportivos, por lo que funcionan como una alternativa intermedia para quienes quieren vestir cómodos sin renunciar a una imagen cuidada.

Otra de sus ventajas es su versatilidad. Se pueden utilizar durante todo el año y adaptar fácilmente a diferentes situaciones, desde una jornada informal hasta una salida con amigos. Basta con cambiar el calzado y la parte superior para conseguir resultados completamente distintos.

Dónde comprar los pantalones de Bradley Cooper

Quienes quieran incorporar esta prenda a su armario pueden encontrar los Carhartt Single Knee en Espai Store por 49,50 euros . Una opción interesante para quienes buscan invertir en unos pantalones resistentes, combinables y con un diseño que no parece destinado a pasar de moda rápidamente.

La elección de Bradley Cooper confirma que, en muchas ocasiones, los mejores looks masculinos se construyen a partir de prendas sencillas y funcionales. Los Single Knee reúnen precisamente esas características: comodidad, personalidad y una estética que encaja en prácticamente cualquier armario .