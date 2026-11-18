Madrid vuelve a llenarse de meninas. Desde el pasado domingo 15 de noviembre, una treintena de esculturas inspiradas en la figura más reconocible del cuadro de Diego Velázquez se han repartido por distintos puntos de la capital dentro de una nueva edición de Meninas Madrid Gallery. Y entre todas ellas hay una que ha despertado especial curiosidad, ya que ha sido diseñada por Victoria Federica, que participa por primera vez en este proyecto de arte urbano.

La hija de la infanta Elena ha bautizado su creación como La Regata y ha elegido un tema muy ligado a su familia. El mar, los veleros y la navegación recorren prácticamente toda la figura, que ya puede visitarse en pleno barrio de Salamanca. La exposición permanecerá en las calles de Madrid durante un mes, hasta el próximo 15 de diciembre.

Dónde está la menina de Victoria Federica en Madrid

Quienes quieran ver La Regata tendrán que acercarse hasta la calle Serrano. La escultura está ubicada en la zona de la intersección con Goya y en concreto, se encuentra en el número 34 de Serrano, frente a la tienda de Loewe. Allí permanecerá expuesta hasta el próximo 15 de diciembre. Su ubicación hace que esté en una de las zonas comerciales más transitadas de Madrid, por lo que si das un paseo por el barrio de Salamanca es fácil que la puedas ver. Y es que como ocurre con el resto de piezas de Meninas Madrid Gallery, la visita es gratuita y la escultura se encuentra al aire libre.

Esta edición reúne alrededor de 30 meninas repartidas por puntos tan distintos como Serrano, Goya, Colón, Gran Vía, Callao, plaza de España, Cibeles, Chamberí, plaza de Castilla o Vallecas. Cada pieza cuenta además con un código QR que permite conocer más detalles sobre su historia y el mensaje que existe detrás del diseño.

Así es ‘La Regata’, la menina diseñada por Victoria Federica

Victoria Federica ha escogido para su primera participación una estética marinera. Los tonos azules dominan buena parte de la figura y se mezclan con pinceladas anaranjadas, rosas y violetas que recuerdan a un atardecer junto al mar. Sobre ese paisaje aparecen varios veleros que recorren el cuerpo de la menina. Entre todos ellos destaca uno especialmente reconocible. En una de las embarcaciones puede leerse El Bribón, acompañada por una bandera de España. Se trata de una referencia directa a la afición de su abuelo, el rey Juan Carlos I, por las regatas y la navegación.

La obra incorpora además una frase elegida por la propia Victoria Federica: «La autenticidad es el lujo de no parecerse a nadie». Un mensaje que completa un diseño en el que ha recurrido a referencias familiares, pero también a una estética bastante alejada de las habituales apariciones públicas de la joven relacionadas con la moda o los eventos.

Antes de que la escultura llegara a la calle, Victoria Federica había compartido en sus redes sociales algunos momentos del proceso de creación. Su participación supone así una faceta diferente dentro de una exposición en la que cada invitado recibe la misma figura base y la transforma a partir de su propia idea.

Meninas Madrid Gallery vuelve a las calles hasta el 15 de diciembre

La exposición urbana nació a partir de una idea del artista hispano-venezolano Antonio Azzato, que reinterpretó la silueta de la menina de Velázquez para convertirla en un soporte sobre el que artistas, diseñadores, empresas y personajes conocidos desarrollan después sus propias propuestas. En 2026, junto a Victoria Federica participan nombres como el actor Edgar Ramírez, el diseñador Pablo Erroz y la banda Rawayana. También hay esculturas vinculadas a diferentes proyectos sociales, educativos y culturales.

El lema elegido este año es «Madrid, la ciudad donde los sueños toman forma», y la colección combina diseños puramente artísticos con otros que recuerdan acontecimientos concretos o apoyan determinadas causas. Entre las piezas anunciadas figura una dedicada a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, otra relacionada con Ceuta y una menina dedicada a los artesanos y talleres de la iniciativa Hecho en Madrid. También han participado centros educativos cuyos diseños fueron seleccionados dentro de una convocatoria internacional.

Una exposición gratuita con un componente solidario

Meninas Madrid Gallery tiene además un objetivo solidario que se mantiene desde sus primeras ediciones. Según la organización, el proyecto ha conseguido recaudar más de un millón de euros destinados a distintas fundaciones y asociaciones a través de la subasta de las esculturas. Una vez finalizada la exposición, algunas de las piezas pueden salir a subasta y parte del dinero obtenido se destina a proyectos benéficos.

Hasta entonces, La Regata permanecerá en Serrano como una más de las esculturas que durante estas semanas convierten diferentes calles de Madrid en una galería al aire libre. En el caso de Victoria Federica, la referencia al mar es evidente desde el primer vistazo con colores azules, veleros, un atardecer y un nombre muy concreto, El Bribón, que conecta su primera menina con una de las aficiones más conocidas de su familia.