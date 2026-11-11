Victoria Federica diseña su propia Menina en Madrid: fechas y detalles de la exposición

Las Meninas volverán a convertirse en protagonistas de las calles de Madrid a partir del 15 de noviembre. La exposición urbana Meninas Madrid Gallery regresa con una treintena de esculturas inspiradas en la obra de Velázquez, entre las que destaca una creación vinculada a Victoria Federica de Marichalar y Borbón. La hija de la infanta Elena se suma así a una iniciativa que reúne a artistas, diseñadores y rostros conocidos en torno a uno de los grandes iconos de la capital.

Victoria Federica, entre los rostros conocidos de esta edición

La participación de Victoria Federica es uno de los reclamos de la novena edición de Meninas Madrid Gallery. La sobrina de Felipe VI formará parte de una exposición que contará con 30 esculturas repartidas por distintos puntos de la capital entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Su presencia se enmarca en una propuesta que busca unir arte, moda, cultura y personalidades populares a través de reinterpretaciones de la figura que Diego Velázquez inmortalizó en el siglo XVII.

Junto a ella también participarán el actor venezolano Edgar Ramírez, la banda Rawayana y el diseñador español Pablo Erroz. Sus creaciones compartirán espacio con las propuestas de diferentes marcas, entidades y organizaciones, en una muestra que pretende acercar el arte a los ciudadanos y dinamizar la actividad comercial de los barrios.

Cuándo y dónde ver las Meninas de Madrid

Bajo el lema Madrid, la ciudad donde los sueños toman forma, la exposición podrá visitarse del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Las esculturas se instalarán al aire libre en diferentes puntos de la ciudad, convirtiendo las calles en un recorrido artístico que también invita a descubrir comercios, establecimientos hosteleros y otros espacios de interés.

La iniciativa nació en 2018, durante el mandato de Manuela Carmena, impulsada por el artista venezolano Antonio Azzato. Desde entonces, las figuras han regresado cada año con diseños diferentes y una participación creciente de artistas, empresas y personalidades. Según los datos de la organización, las ocho ediciones celebradas entre 2018 y 2025 han reunido más de 380 obras y la colaboración de más de 270 creadores.

Cada escultura contará además con un código QR para consultar su historia, conocer el mensaje que transmite y acceder a una representación virtual de la pieza.

Una edición con homenajes y proyectos solidarios

La propuesta de 2026 no se limitará a las intervenciones artísticas y las colaboraciones comerciales. Entre las esculturas previstas habrá una dedicada a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), otra en homenaje a las víctimas del terremoto de Venezuela y una tercera como muestra de apoyo a Ceuta.

También estará presente la selección española de fútbol, con una menina que celebra su segunda Copa del Mundo, y el talento local tendrá su propio espacio con una figura vinculada al sello municipal Hecho en Madrid, que reconoce la actividad de artesanos, diseñadores, profesionales de la moda y la gastronomía.

La exposición incorporará igualmente una menina colectiva realizada a partir de dibujos de menores vinculados a la Fundación Pequeño Deseo. A esta propuesta se suman trabajos de tres centros educativos de Madrid, Huesca y Argentina, seleccionados en una convocatoria internacional que ha reunido más de 150.000 dibujos procedentes de más de 1.000 colegios.

La dimensión solidaria es otra de las señas de identidad que reivindica la organización. Según sus cifras, el proyecto ha recaudado más de un millón de euros mediante la subasta de esculturas. De la cantidad obtenida por las piezas cedidas, el 80% se destina a fundaciones y asociaciones benéficas y el 20% restante, a garantizar la continuidad de la iniciativa.