Victoria Federica adelanta la tendencia más inesperada del verano 2026: vestidos, tops y bikinis llenos de botones

Hay tendencias que nacen en las pasarelas y otras que, casi sin hacer ruido, terminan conquistando escaparates, redes sociales y armarios. Este verano pertenece a una de esas corrientes inesperadas que nadie vio venir: las prendas decoradas con botones. Muchos botones. ¡Cuantos más, mejor! Lo que durante años ha sido un simple elemento funcional se ha convertido en uno de los detalles más deseados de la temporada. Vestidos, tops, bikinis, bolsos, pareos e incluso joyas adoptan esta estética que transforma los botones en protagonistas absolutos del look. Y si hay alguien que se ha adelantado a la tendencia, es Victoria Federica. La influencer ha compartido una imagen luciendo un top halter de algodón de la firma MOC, creada por su prima Mónica Coronel de Palma Marichalar. La pieza llama la atención por la disposición de los botones en el escote, utilizados casi como si fueran un estampado decorativo. Una propuesta que entonces parecía anecdótica y que hoy confirma una de las grandes obsesiones de la moda estival.

El detalle que convierte cualquier ‘look’ básico en tendencia

La clave del fenómeno está en la capacidad de los botones para aportar textura, contraste y un aire artesanal a prendas sencillas. Ya no se limitan a cerrar una camisa o un vestido; ahora decoran, dibujan siluetas y añaden personalidad. Los vestidos son uno de los mejores ejemplos. Firmas internacionales han apostado por diseños en los que las hileras de botones recorren toda la prenda y se convierten en el principal reclamo visual. Es el caso del Button Me Up Mini Dress in Grey de Jaded London, un minivestido que lleva esta tendencia al extremo con una sucesión de botones que estructura el diseño y aporta un toque retro irresistible.

Los tops se rinden al poder de los botones

Si existe una categoría que está abrazando especialmente esta estética es la de los tops veraniegos. Los diseños halter son los grandes protagonistas de la temporada y encuentran en los botones el complemento perfecto para elevar su atractivo.

Mango se suma a esta corriente con propuestas donde los botones adquieren un papel protagonista. Su top halter con botones efecto nácar apuesta por un escote de pico decorado con este detalle y una lazada que aporta un aire romántico y sofisticado. Además, está confeccionado en 100% algodón, una característica especialmente valorada durante los meses de más calor.

Pero la influencia de los botones va mucho más allá de lo evidente. La firma española también los incorpora de formas más creativas y menos convencionales: aparecen decorando costuras de bañadores, convertidos en charms bordados sobre cinturones y pareos, sustituyendo a las tradicionales perlas en collares de inspiración boho o adornando sandalias con un aire artesanal.

También llegan a la moda de baño

La fiebre de los botones no entiende de categorías. Incluso el universo swimwear se ha dejado seducir por esta tendencia. Una de las propuestas más accesibles llega de H&M con su bikini triangular decorado con botones, un detalle discreto pero muy efectivo que aporta sofisticación a una de las siluetas más clásicas del verano.

Este tipo de diseños confirma una de las claves de la temporada: los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. En un momento en el que la moda apuesta por prendas sencillas y versátiles, los botones se convierten en el elemento capaz de elevar cualquier look sin necesidad de estampados llamativos o colores estridentes.