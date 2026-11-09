Victoria Federica regresa de Perú tras acompañar a Roca Rey en plena polémica por su ruptura con Tana Rivera

Andrés Roca Rey continúa con su gira por algunas de las plazas de toros más reconocidas de Latinoamérica, pero su estancia en Perú ha dejado una imagen que no ha pasado inadvertida en la crónica social española. El torero ha compartido parte de este viaje con Victoria Federica y el matrimonio formado por María García de Jaime y Tomás Páramo, tres personas que mantenían una estrecha relación de amistad con su ex pareja, Tana Rivera. Ahora, la nieta de Juan Carlos I y la creadora de contenido han regresado a Madrid y su llegada ha despertado una gran expectación.

La identidad de los acompañantes del diestro peruano ha sido uno de los aspectos que más curiosidad ha generado desde el comienzo de su viaje. En un primer momento, el nombre que saltó a la palestra fue el de Victoria Federica, con quien se había relacionado sentimentalmente a Roca Rey después de que ambos, presuntamente, compartieran varios encuentros. Sin embargo, no era la única conocida que había decidido acompañar al torero en esta escapada. María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, también formaban parte del grupo, algo que ha llamado especialmente la atención por su amistad con Tana Rivera.

La noticia llega apenas unas semanas después de que se conociera la ruptura entre Andrés Roca Rey y la hija de Fran Rivera. El pasado mes de octubre, la pareja puso fin a una relación que muchos consideraban una de las más consolidadas del panorama social. Durante su noviazgo, ambos compartieron numerosos planes y viajes, además de protagonizar momentos que evidenciaban la cercanía que existía entre ellos. Uno de los más delicados tuvo lugar cuando el torero sufrió una grave cogida en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla. Entonces, Tana acudió a visitarlo en repetidas ocasiones, acompañada por su padre y por Tomás Páramo, mostrando su preocupación por el estado de salud del diestro.

También se les había podido ver juntos en otros acontecimientos, como el concierto de celebración de la Copa del Mundo, además de disfrutar de escapadas y encuentros privados. Por eso, la presencia de algunos de los amigos de Tana en el viaje de Roca Rey ha despertado tantas preguntas. Aunque todos pertenecían al mismo círculo, la ruptura sentimental ha colocado ahora sus movimientos bajo el foco mediático.

Victoria Federica y María García de Jaime, ante las preguntas sobre su viaje con Roca Rey

Una de las grandes protagonistas de esta historia ha sido Victoria Federica. Desde que trascendió que había viajado a Perú, su nombre se vinculó al del torero, hasta el punto de que comenzaron a circular informaciones sobre un posible acercamiento sentimental. Se llegó a publicar que ambos habían compartido varios encuentros, aunque, por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación entre ellos.

A su llegada al aeropuerto de Madrid, la hija de la infanta Elena ha vuelto a demostrar que prefiere mantener su vida privada al margen de las cámaras. Victoria Federica ha evitado pronunciarse sobre las preguntas relacionadas con el torero y ha continuado su camino sin ofrecer demasiadas explicaciones. Ante la insistencia de los reporteros sobre si iba a hablar, la joven ha respondido con una frase que resume bastante bien su habitual relación con la prensa: «Si nunca os decimos nada».

Por su parte, María García de Jaime también ha tenido que hacer frente a las preguntas sobre esta escapada. La creadora de contenido, que ha viajado junto a su marido, Tomás Páramo, ha querido quitar hierro a las especulaciones y ha definido la experiencia como «un viaje de amigos». Sin embargo, los periodistas también han querido conocer cómo se encuentra actualmente su relación con Tana Rivera. Y es que Tomás Páramo ha dejado de seguir a la hija de Eugenia Martínez de Irujo en las redes sociales, un movimiento que no ha pasado inadvertido después de que ambos mantuvieran una relación de amistad. María ha preferido no entrar en esta cuestión y ha continuado caminando sin ofrecer declaraciones al respecto.

La llegada al aeropuerto ha dejado, además, alguna escena anecdótica. Tanto Victoria Federica como María se han mostrado amables con los reporteros, aunque han optado por responder con un escueto «gracias» a buena parte de las preguntas. En algunos momentos, las risas han aparecido entre ellas mientras intentaban esquivar la expectación generada a su alrededor. Incluso han tenido tiempo de preocuparse por uno de los periodistas que ha sufrido una caída en una de las cintas del aeropuerto, interesándose por su estado antes de continuar su camino.

Tana Rivera disfruta de México junto a su madre y Narcís Rebollo

Mientras Victoria Federica y María García de Jaime regresaban a Madrid después de su estancia en Perú, Tana Rivera ha elegido otro destino para desconectar de las últimas semanas. La joven se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en México junto a su madre, Eugenia Martínez de Irujo, y la pareja de esta, Narcís Rebollo. En concreto, han escogido Acapulco para disfrutar de una escapada familiar y tomar distancia del revuelo mediático que ha acompañado el final de su relación con el torero.

La ruptura entre Tana y Roca Rey ha generado una gran expectación desde que salió a la luz, especialmente porque hasta entonces ambos habían mantenido una relación que parecía avanzar con solidez. Sin embargo, según publicó la revista ¡Hola!, el desencuentro definitivo habría tenido lugar en Valencia, donde la pareja habría protagonizado una fuerte discusión que terminó precipitando el final del noviazgo.