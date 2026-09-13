Carlos Sainz: «Con Alonso no pasará nada porque nos olvidaremos rápido pero la sanción es innecesaria»

Carlos Sainz habló sobre el incidente con Fernando Alonso que le costó una sanción de cinco segundos durante la carrera del Gran Premio de España. El piloto español atendió a los medios españoles en el circuito de Madring, al que puso buena nota con el debe de encontrar un «punto de adelantamiento». Además, criticó a Williams y le exigió «no llegar nunca más» a su ciudad sin poder «luchar por los puntos».

«Ha sido una carrera en la que en la primera vuelta tocaba arriesgar y recuperar posiciones. En este caso, he salido muy bien, he adelantado a tres o cuatro en la salida y luego en la curva 1, todos con la rueda dura ahí atrás… ha habido mucho atasco. En la frenada he perdido un pelín el coche y he tocado a Yuki (Tsunoda). Eso me ha dañado el suelo. A partir de ahí, he hecho toda la carrera con el sueño dañado. Perdía un segundo por vuelta de la carga aerodinámica. Os podéis imaginar que aquí, con lo mal que iba el coche, iba sufriendo mucho para tenerlo en pista Nos hemos tenido que retirar», comenzó Sainz.

Sobre el toque con Alonso, explicó: «Creo que el tipo de curva en la 5 te incita a que haya toques porque al final se hace un embudo tremendo entre que se gira a derecha y sale el pico. Ha habido bastantes incidentes en F2 y F3 ahí. No te permite ir en paralelo. De hecho, creo que Fernando nunca se ha llegado a poner en paralelo conmigo. Hemos llegado, nos hemos tocado, ha abierto la radio, se ha quejado, ha conseguido que me penalicen, así que es lo que querían, lo que se ha conseguido. Íbamos a acabar decimosextos igualmente. No cambiaba mucho el asunto».

Preguntado por si entendía la sanción de cinco segundos de la FIA y si el incidente empeorará su relación con Alonso, Sainz aseguró que «con Fernando no pasará nada, porque al final son incidentes de carrera». «Nos olvidaremos rápido, pero en mi opinión la sanción es innecesaria. Es lo que hay», añadió.

«Que no se repita más en Madrid…»

«Incluso hoy, con una carrera perfecta en la que salgo bien, no hay daños y hago la carrera de mi vida, acabo decimosexto. Tampoco es que hayamos perdido la oportunidad de hacer un gran resultado porque este fin de semana estábamos a más de medio segundo del Haas, que era el siguiente coche de la zona media. Una pena, pero orgulloso porque he conseguido organizar Madring de primeras. Con diferencia, es el primer año de un circuito en los últimos 10 años y Madrid ha hecho un trabajo increíble. El único problema es que no tenemos un punto de adelantamiento y eso es lo que los pilotos, la FIA y el circuito intentaremos trabajar», expresó.

Y añadió dónde él situaría esa zona propensa para adelantar: «En el mundo ideal, encontrar algo en la curva 5. Si no es ahí, hay que ver algo en la 1 y, si no es ahí, hay que ver algo en la 13. Está claro que la 5 es el sitio donde más opciones hay después de una recta larga. Insisto, no lo he discutido todavía ni con el circuito ni con la FIA. Ahora haremos feedback los pilotos e intentaremos buscar una solución».

«Más nos vale…», respondió al ser preguntado por si se veía el año que viene mejor en Madring. «Es un desastre estar fuera en Q1 y no tener coche ni siquiera para luchar por los puntos. Es algo que no me gustaría que se repitiese nunca más aquí en Madrid. Como equipo trabajaremos para que no vuelva a pasar», aseguró.