Edu Aguirre, periodista: «Antes de entrenar sólo tomo un café, sin azúcar, sacarina ni ningún tipo de edulcorante, y no tomo nada más hasta las 12»

Edu Aguirre ha contado en El Chiringuito cómo organiza su alimentación alrededor del entrenamiento y cuál es su particular rutina a primera hora del día. El periodista asegura que no suele desayunar y que, antes de acudir al gimnasio, únicamente toma un café solo, sin azúcar ni ningún tipo de edulcorante. Después, continúa con el ayuno hasta primera hora de la tarde, cuando realiza la comida más contundente de su jornada y apuesta especialmente por la proteína. Una rutina que, según explica, encaja con su forma de entender el ayuno intermitente, aunque también reconoce que no sigue unas reglas inamovibles: si un día se levanta con hambre, desayuna sin problema.

Café solo antes de ir al gimnasio

La primera comida del día de Edu Aguirre, en realidad, no es una comida. El periodista explica que habitualmente se levanta y acude al gimnasio sin desayunar y que, antes de entrenar, únicamente toma café. Además, lo hace sin añadirle azúcar, sacarina, stevia ni otros edulcorantes.

«Antes de venir al gimnasio, me tomo un café solo. Sin sacarina, sin stevia, sin azúcar, café solo y a entrenar», explica. De esta manera, su rutina matutina se basa en tomar únicamente esta bebida antes de realizar ejercicio y posponer la ingesta de alimentos hasta varias horas después.

El café se convierte así en su único acompañamiento antes del entrenamiento, dentro de una rutina que el periodista asegura mantener porque se encuentra cómodo con ella. No obstante, deja claro que no se trata de una norma que siga a cualquier precio.

Ayuno intermitente hasta primera hora de la tarde

Después del entrenamiento, Aguirre continúa sin comer durante varias horas. Su última comida del día anterior suele ser alrededor de las diez de la noche y, según cuenta, vuelve a ingerir alimentos al día siguiente a primera hora de la tarde.

«Me gusta hacer ayuno intermitente. Mi última comida es a las 22:00 de la noche y hasta las 14:03 de la tarde no como nada», explica durante la entrevista. Con este horario, el periodista calcula que realiza aproximadamente 17 horas de ayuno.

Su rutina, por tanto, concentra buena parte de la alimentación en una ventana más reducida del día. La comida de primera hora de la tarde adquiere especial importancia dentro de este esquema y es, según sus propias palabras, la más fuerte de toda la jornada.

Una tostada si se levanta con hambre

Aunque asegura que habitualmente no desayuna, Edu Aguirre también introduce un matiz importante en su rutina: si algún día tiene hambre al levantarse, come. «Repito, me levanto un día con hambre, pues me tomo una tosta con pavo, con aguacate, con un poco de aceite de oliva y eso es maravilla», cuenta.

La combinación que menciona incluye pavo, aguacate y aceite de oliva, ingredientes que incorpora sobre una tostada. Para él, esta opción funciona como una alternativa puntual a su habitual café solo antes del entrenamiento.

La comida de las 14:00, la más abundante

Si hay una ingesta que cobra especial protagonismo en su día, esa es la comida de primera hora de la tarde. Aguirre asegura que es «la comida más fuerte» y que en ella suele comer una cantidad importante, especialmente de proteínas.

«La comida más fuerte siempre es la comida de las 14:03 de la tarde y sí, como bastante cantidad, sobre todo de proteína», afirma.

Su descripción dibuja una jornada alimentaria en la que el desayuno prácticamente desaparece, el café acompaña al entrenamiento y la primera comida sólida llega varias horas después. Es entonces cuando concentra una mayor cantidad de alimentos, con especial protagonismo de la proteína.