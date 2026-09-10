La rutina de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones para mantenerse en forma a los 83 años: «Entreno seis días por semana, corro 12 kilómetros diarios y como muchísimo»

El vocalista de los Rolling Stones afronta la recta final de su vida con una innegociable disciplina. El cantante británico, a sus 83 años, luce un aspecto juvenil y mantiene una energía envidiable y vital para seguir sobre la cresta de la ola ante sus interminables giras internacionales y conciertos. Su estado físico se basa en una rutina estricta tanto de ejercicios como de alimentación.

En una entrevista para el desaparecido medio Q Magazine, Mick Jagger enumeró sus hábitos diarios y explicó los pilares de su éxito. La base de este plan consiste en una frecuencia alta de actividad física. «Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia», expuso.

El cardio intenso es uno de los ejercicios principales del músico durante las mañanas. Jagger hace hasta 12 kilómetros diarios, ya sea por las calles de las ciudades en las que se encuentra o sobre una cinta mecánica en gimnasios. Cuando las condiciones climáticas no acompañan o no dispone del tiempo necesario debido a su apretada agenda, cambia el running por una hora de natación, ciclismo o kickboxing.

Los deportes de equilibrio también son fundamentales

Los ejercicios de equilibrio también son trascendentales en orden de optimizar el control corporal y la flexibilidad para sus coreografías. Ballet, yoga y pilates ocupan un espacio importante en la rutina de la eterna voz de los Rolling Stones. Estas disciplinas favorecen el mantenimiento de una postura adecuada y previenen lesiones físicas.

Torje Eike, preparador físico noruego con experiencia previa trabajando con selecciones de fútbol y atletas olímpicos, estuvo al mando de estos entrenamientos durante años y estableció en dos o tres horas las sesiones de resistencia aeróbica, con el objetivo de mejorar y soportar la exigencia de los shows en directo.

La alimentación, su otra gran aliada

Las ingestas de comida representan un factor crucial de su bienestar: el natural de Dartford prioriza frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral y otros productos orgánicos. Su fuente proteica principal proviene del pollo y el pescado, excluyendo de su alimentación carnes rojas y productos procesados. La autora del libro Pacto con el diablo, Isadora Puiggené, señala uno de los productos favoritos del artista: la palta.

Según Puiggené, Jagger consume esta fruta suramericana prácticamente a diario. El propio cantante justifica la enorme ingesta calórica para compensar el desgaste físico: «Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: ‘No estás comiendo’ pero como un montón. Les digo: ‘Acabo de comer el doble que vosotros’».

Una de las claves de su éxito: la constancia

Mick Jagger sostiene que es vital evitar el exceso de relajación antes de una presentación. En unas declaraciones para el medio británico The Sun, sugirió que levantarse temprano ayuda a que el cuerpo mantenga un estado activo. Su caso demuestra que la edad es solo un número cuando la constancia y la disciplina marcan el estilo de vida.

El objetivo final del cantante es preservar una óptima condición física para aguantar el intenso desgaste que supone un concierto de los Rolling Stones. Mick se debe a su público, que siempre se lo ha agradecido, y es por todos estos factores por los que lidera la banda de rock más longeva del mundo. El riguroso control de su rutina se resume en seguir siendo uno de los mejores sobre los escenarios.