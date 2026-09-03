Mick Jagger, músico de rock (83 años): «Mi madre siempre ha estado descontenta con lo que hago. Preferiría que yo hiciera algo más agradable, como ser albañil»

Mick Jagger es una de esas figuras cuya trayectoria resulta inseparable de la historia del rock. Durante más de seis décadas, el cantante británico ha estado al frente de los Rolling Stones, una banda que cambió para siempre la música popular y que continúa siendo una referencia para varias generaciones. Sin embargo, antes de convertirse en una estrella mundial, Jagger tuvo que enfrentarse incluso a las dudas de su propia familia.

«Mi madre siempre ha estado descontenta con lo que hago. Preferiría que yo hiciera algo más agradable, como ser albañil». Esta es una de las frases más conocidas del artista y resume, con cierto sentido del humor, la distancia que existía entre las expectativas de su madre y el camino profesional que finalmente eligió.

De Dartford a los Rolling Stones

Mick Jagger nació en Dartford, en Inglaterra, el 26 de julio de 1943. Con el paso de los años acabaría convirtiéndose en uno de los cantantes más famosos de la historia del rock, pero su trayectoria comenzó muy lejos de los grandes escenarios que después terminarían formando parte de su vida.

Su nombre quedó ligado para siempre al de Keith Richards, con quien fundó los Rolling Stones durante la década de los sesenta. La relación entre ambos músicos se convirtió en uno de los grandes tándems creativos de la música contemporánea y fue determinante para el nacimiento de una banda que terminaría alcanzando una dimensión mundial.

Los primeros pasos fueron modestos. La historia de los Rolling recoge actuaciones en escenarios pequeños hasta que el grupo comenzó a hacerse un nombre en la escena musical británica. El 12 de julio de 1962 está considerado como la fecha de la primera actuación bajo la denominación de Rolling Stones, celebrada en el Club Marquee de Londres.

A partir de aquel momento, el grupo inició un recorrido que terminaría convirtiéndolo en uno de los grandes nombres de la música del siglo XX.

Una carrera construida contra las expectativas

La frase sobre su madre adquiere un significado especial al contemplarla desde la perspectiva de toda su carrera. Para una familia, especialmente en una época en la que las profesiones vinculadas al espectáculo podían percibirse como poco estables, la decisión de dedicarse a la música no necesariamente tenía que resultar tranquilizadora.

En el caso de Jagger, aquella elección acabó dando lugar a una trayectoria extraordinaria. El cantante consiguió vivir de la música y se convirtió en el rostro de una de las bandas más influyentes del planeta.

La frase sobre su madre también refleja la personalidad del artista y su capacidad para abordar determinados episodios de su vida con ironía. Lo que en otro contexto podría interpretarse como una discrepancia familiar terminó convirtiéndose en una de esas declaraciones que ayudan a humanizar a una estrella acostumbrada a vivir bajo los focos.

La paradoja resulta evidente: mientras su madre hubiera preferido que escogiera una profesión considerada más convencional, Mick terminó construyendo una carrera que lo situó en la historia de la música.

Los Rolling Stones, un fenómeno mundial

El éxito de los Rolling Stones fue mucho más allá de las fronteras británicas. La banda se convirtió en uno de los principales referentes del rock y su influencia se extendió por generaciones de músicos y seguidores.

Las estimaciones sobre sus ventas varían, aunque se sitúan entre los 200 y los 245 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. Una cifra que da una idea de la dimensión alcanzada por el grupo y de su capacidad para mantenerse vigente durante décadas.

En 2022, los Rolling Stones iniciaron la gira Sixty Tour, concebida para conmemorar los 60 años transcurridos desde la creación de la banda. El hecho de que el grupo continuara subiéndose a los escenarios seis décadas después de sus comienzos volvió a poner de manifiesto la extraordinaria longevidad de un proyecto que parecía destinado a marcar una época.

Una figura conocida más allá del rock

El éxito del cantante no se ha limitado al reconocimiento de sus seguidores. A lo largo de su trayectoria, Mick Jagger ha recibido importantes distinciones y premios que reflejan su influencia dentro de la cultura popular.

Entre sus reconocimientos figura su nombramiento como caballero de la Orden del Imperio Británico. También ha recibido un Globo de Oro y tres premios Grammy, consolidando una carrera que ha trascendido las fronteras estrictamente musicales.

La revista Rolling Stone, además, incluyó al cantante en su clasificación de los 200 mejores cantantes de la historia, donde ocupó el puesto número 52. Más allá de la posición concreta, su presencia en este tipo de listas evidencia la huella que ha dejado su particular manera de interpretar.

Una vida dedicada a la música

Con el paso del tiempo, aquella preferencia familiar por una profesión como la albañilería se ha convertido en una anécdota especialmente llamativa cuando se observa el resultado de la carrera de Jagger.

El músico terminó eligiendo precisamente aquello que podía parecer menos seguro y más alejado de las expectativas tradicionales. La música se convirtió en su profesión, pero también en el vehículo que le permitió alcanzar una fama internacional extraordinaria.

Décadas después, resulta difícil imaginar la historia del rock sin su figura. Jagger y los Rolling Stones forman parte de una época que transformó la música popular y que convirtió a sus protagonistas en auténticos iconos culturales.