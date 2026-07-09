Mick Jagger, músico de rock (82 años), sobre el éxito: «No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita»

Mick Jagger, ícono del rock y líder de The Rolling Stones, ha dejado una de las reflexiones más conocidas sobre el éxito con la frase «No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita». Su mensaje sigue inspirando por la importancia que concede a la perseverancia y al valor del esfuerzo.

A lo largo de más de seis décadas de carrera, el cantante de The Rolling Stones ha demostrado que la constancia puede resultar tan importante como el talento. Su historia personal y profesional refleja una evolución marcada por el esfuerzo, la creatividad y la capacidad para mantenerse vigente con el paso del tiempo.

La reflexión de Mick Jagger sobre el éxito y el verdadero significado de su frase

La frase «No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita» transmite una idea sencilla, aunque profunda. Su significado no gira en torno a obtener siempre aquello que se desea, sino a comprender que el esfuerzo puede conducir a resultados diferentes que, con el tiempo, terminan siendo igual o incluso más valiosos.

Esta reflexión invita a aceptar que el camino hacia cualquier objetivo no siempre transcurre como se había imaginado. Los planes pueden cambiar, aparecer obstáculos inesperados o surgir oportunidades distintas a las previstas. Sin embargo, seguir adelante permite descubrir nuevas posibilidades.

El mensaje también pone el foco en la perseverancia. Intentarlo una y otra vez no garantiza alcanzar exactamente el propósito inicial, pero sí aumenta las posibilidades de crecer, aprender y encontrar aquello que realmente resulta necesario en cada momento.

Cómo puede aplicarse esta enseñanza a la vida cotidiana

La idea que transmite Mick Jagger puede trasladarse a numerosos ámbitos de la vida. Muchas personas persiguen metas concretas en el trabajo, los estudios o los proyectos personales y, en ocasiones, descubren que el resultado final no coincide con lo que habían imaginado.

Lejos de interpretarlo como un fracaso, esta reflexión propone valorar todo lo aprendido durante el proceso. Cada intento aporta experiencia, fortalece la capacidad de adaptación y permite afrontar nuevos desafíos con una perspectiva diferente.

También recuerda que el éxito no siempre consiste en alcanzar exactamente el objetivo inicial. En muchas ocasiones, lo verdaderamente importante es todo aquello que se obtiene mientras se recorre el camino.

La perseverancia, la capacidad para adaptarse y la voluntad de seguir avanzando aparecen así como elementos fundamentales dentro de esta forma de entender el éxito.

La carrera de Mick Jagger, una trayectoria marcada por la constancia

Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra. Desde muy joven mostró interés por la música y comenzó a tocar instrumentos antes de formar su primera banda, Little Boy Blue and the Blue Boys.

En 1961 volvió a encontrarse con Keith Richards en la estación de tren de Dartford. Poco después ambos comenzaron a tocar juntos y, en 1962, se unieron a Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts para crear The Rolling Stones, grupo que acabaría convirtiéndose en una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

La energía de Jagger sobre el escenario, su característica voz y la colaboración creativa con Keith Richards terminaron convirtiéndose en la seña de identidad del grupo.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos. The Rolling Stones ha ingresado en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ha obtenido premios Grammy, mientras que Jagger también ha sido distinguido por su aportación a la música y ha recibido diferentes galardones honoríficos.