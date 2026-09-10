La exigente rutina de Madonna a los 66 años: seis días de ejercicio, yoga y una dieta basada en alimentos integrales

Madonna lleva décadas convirtiendo su cuerpo en una herramienta más de su profesión. Sobre un escenario, sus coreografías, cambios de vestuario y conciertos de varias horas exigen una preparación física que poco tiene que ver con entrenar únicamente para conseguir una determinada silueta. A sus 66 años, la cantante mantiene una rutina especialmente exigente en la que combina diferentes disciplinas deportivas, desde el entrenamiento de intervalos hasta el ballet, el pilates o el jogging, con una de sus prácticas más constantes: el yoga Ashtanga. A esto suma una alimentación basada en alimentos integrales, verduras, cereales y vegetales marinos, además de una cuidada rutina de bienestar y cuidado de la piel. Una combinación de hábitos que lleva años formando parte de su estilo de vida.

Seis días a la semana y una rutina que nunca es exactamente igual

Si hay algo que define la relación de Madonna con el ejercicio, es la constancia. La artista entrena seis días a la semana, pero no basa toda su preparación en un único tipo de entrenamiento. Al contrario: su rutina combina disciplinas muy diferentes para trabajar resistencia, fuerza, movilidad y coordinación.

Entre las actividades que forman parte de su entrenamiento aparecen los aeróbicos, el entrenamiento por intervalos, el ballet, el jogging y el pilates. También incorpora trabajo de resistencia y circuitos. Su antiguo entrenador Craig Smith explicó que sus sesiones variaban prácticamente cada día y podían incluir desde danza y entrenamiento de fuerza hasta yoga, barre, pilates, acondicionamiento atlético o circuitos.

Esta variedad tiene además una explicación especialmente lógica en el caso de la cantante. Madonna no necesita únicamente fuerza para entrenar: necesita resistencia cardiovascular, potencia, equilibrio, coordinación y movilidad para afrontar sus espectáculos. Su preparación física está, por tanto, estrechamente relacionada con las exigencias de su profesión.

De hecho, sus entrenamientos de baile no son simplemente ensayos de coreografías. Smith explicó que las sesiones de dance cardio podían prolongarse durante aproximadamente una hora y combinar movimientos de baile con un trabajo cardiovascular de alta intensidad.

El yoga Ashtanga, una de sus grandes constantes

Dentro de esta larga lista de disciplinas hay una que ocupa un lugar especial: el yoga Ashtanga. Madonna comenzó a practicarlo en los años noventa y, desde entonces, se ha convertido en uno de los pilares de su preparación física y mental.

No se trata, además, de una modalidad especialmente ligera. El Ashtanga es una práctica dinámica que encadena posturas siguiendo una secuencia determinada y que requiere fuerza, flexibilidad, concentración y resistencia.

Para Madonna, el yoga tampoco se limita a una cuestión física. Hace años explicaba que encontraba en esta disciplina una especie de paralelismo con la propia vida: aprender a no apresurarse, no juzgarse y concentrarse en la respiración. Una filosofía que encaja con una rutina de entrenamiento en la que la disciplina tiene tanto peso como el propio esfuerzo físico.

Una alimentación basada en alimentos integrales

El ejercicio es sólo una parte de la ecuación. La cantante también presta especial atención a lo que come y, desde hace años, se ha relacionado su alimentación con la dieta macrobiótica.

Este tipo de alimentación apuesta por priorizar productos naturales y poco procesados, con protagonismo de los cereales integrales, las verduras y las legumbres. En el caso de Madonna, entre los alimentos mencionados aparecen el arroz integral, la avena y el pan de trigo integral, además de verduras como el brócoli, el kale, la calabaza o las zanahorias.

También tienen presencia en su alimentación los vegetales marinos, como la espirulina y el kombu. Son ingredientes especialmente asociados a determinados patrones de alimentación saludable por su contenido en distintos micronutrientes, aunque sus propiedades concretas no deberían interpretarse como una fórmula milagrosa de longevidad.

La dieta que se atribuye a Madonna también limita determinados alimentos. Según la información publicada sobre sus hábitos, evita la carne y los productos lácteos y consume pescado de manera ocasional, además de prescindir de productos muy procesados.

Entre sus bebidas habituales aparecen infusiones como el té de jengibre y la yerba mate. Una forma más de mantener una alimentación centrada en productos naturales y, especialmente, de acompañar una rutina física que requiere una buena hidratación.