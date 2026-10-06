La noche más VIP en la presentación de película de José Mota ‘Arriba Tutto’, a la que asisten la infanta Elena, Santiago Segura, Álvaro de Marichalar…

El actor José Mota presentaba este martes su primera película como director, Arriba Tutto, en los Cines Callao en Madrid, un acto muy especial al que una gran cantidad de nuestras celebridades no ha querido faltar.

Para la presentación, escogió los Cines Callao en Madrid y, para el after party, trasladó a sus amigos e invitados a Jimmy’s Restaurant para continuar la celebración en un ambiente más relajado. Allí reuníó a rostros vinculados con el cine, la televisión, la cultura y el entretenimiento.

Arriba Tutto es, sin duda, el proyecto más especial de José Mota, un sueño cumplido; por eso nadie se lo quiso perder. Además de su familia, como su hija mayor Daniela, fruto de su relación con su mujer Patricia Rivas, el actor también invitó a rostros como Paz Padilla, Bárbara Rey, Santiago Segura, Pedro Trapote, Pepe Navarro…

La presencia más inesperada fue la de la infanta Elena, quien coincidió en la alfombra roja con su ex cuñado, Álvaro de Marichalar. Quien tampoco quiso perderse la fiesta fue el ex presidente del Gobierno Felipe González, quien protagonizó un cariñoso abrazo con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

‘Arriba Tutto’, la ilusión de José Mota

La película, que se estrena el próximo 23 de octubre, nos sitúa en el año 1905, cuando un cómico ambulante, encarnado por el propio José Mota, enseña a su hijo Michi a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Unos años después, en tiempos de guerra, Michi se acaba convirtiendo en un hombre amargado y consumido totalmente por el rencor; sin embargo, un inesperado suceso y el reencuentro con el amor de su infancia le ayudarán a recuperar la visión del mundo que le enseñó su padre.

José Mota hace unos días, durante la presentación de la película en el festival de San Sebastián, explicó que pudo hacer la película gracias a la «insistencia del niño que fue» y aseguró que para él «estar aquí es un sueño, un honor enorme».

Entre los invitados, claramente se encontraba también el elenco de la película, que cuenta con la participación de Karra Elejalde, Olivia Molina, Pablo Cabello y Diego Anido.