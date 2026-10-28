Poner papel de cocina en el cajón de las verduras del frigorífico: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo

La humedad en la nevera puede ser un grave problema si no se controla, provocando que los alimentos del interior se deterioren con mayor facilidad. Para evitarlo, muchos expertos recomiendan colocar papel de cocina en el fondo del cajón de las verduras. A través de este método se absorbe el agua que se acumula durante el almacenamiento y puede marcar la diferencia, sobre todo con hojas verdes como lechuga, espinaca o rúcula.

El papel de cocina se encarga de absorber parte de la humedad que queda en el fondo del cajón o que se genera por la condensación. De esta manera, se evita que las verduras y frutas se ablanden al entrar en contacto con el agua.

¿Para qué sirve?

Colocar el papel de cocina debajo del cajón de la verdura tiene como objetivo fundamental alargar la vida de los vegetales que pueden acortarse por la humedad. El papel absorbe la condensación y el agua que los vegetales liberan de forma natural, evitando que se encharque el fondo del cajón. Al eliminarse este exceso de agua, se impide que las hojas verdes y verduras se ablanden, se pudran o desarrollen hongos.

¿Cómo usarlo?

Este método es bastante sencillo. Para su aplicación, primero es necesario vaciar el cajón y limpiar la superficie y secarla por completo. Después, se colocan una o dos hojas de papel de cocina en el fondo. Es importante no interferir en la salida de aire para no alterar el funcionamiento de la refrigeración del cajón.

En cuanto al tiempo de recambio de los papeles, no existe un criterio de control. Los expertos recomiendan revisar el estado del papel cada dos o tres días. En caso de que se encuentre mojado, sí se recomienda retirarlo. Si el material se mantiene seco y limpio, no será necesario desecharlo sólo por el transcurso de los días.