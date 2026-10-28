Las mamparas de ducha se han convertido en algo habitual en los baños de nuestras casas, pero con el tiempo es posible que nos demos cuenta como acaban perdiendo su transparencia, especialmente en las viviendas donde el agua tiene mucha cal. Al principio aparecen pequeñas marcas blancas que se pueden quitar sin demasiado esfuerzo, pero cuando pasan los días empiezan a acumularse y el cristal acaba adquiriendo ese aspecto blanquecino que resulta tan difícil de eliminar. Muchas veces, ni siquiera después de frotar con un producto antical conseguimos dejarlo completamente limpio. Y no entendemos el porqué, pero en realidad lo que apsa es que no toda la suciedad que queda en la mampara tiene el mismo origen y, por tanto, tampoco se elimina utilizando siempre el mismo limpiador.

Un tema que ha sido abordado por el ingeniero químico Diego Fernández, conocido en Instagram como @quimicosparaelhogar, que en uno de sus vídeos ha explicado qué ocurre con el cristal de la ducha y cómo debemos limpiarlo. Una de sus recomendaciones consiste en algo tan sencillo como usar agua y jabón de platos, pero además, añade otro remedio a partir del vinagre de limpieza u otro producto ácido adecuado. Y es que si bien el jabón de platos es de lo mejor para la mampara, Fernández asegura que sobre el vidrio se acumulan dos tipos de suciedad que necesitan tratamientos diferentes y advierte de que, si dejamos pasar demasiado tiempo sin limpiarlo, algunas manchas pueden acabar siendo permanentes.

Los ingenieros químicos lo avalan: para limpiar la mampara de la ducha lo mejor es «aplicar esta mezcla para platos»

Las manchas que aparecen en la mampara no proceden únicamente de la cal del agua. Según explica Diego Fernández, en el cristal encontramos dos tipos de residuos que se van acumulando cada vez que nos duchamos. El primero es el sarro inorgánico, esa costra blanca que queda cuando el agua se evapora y los minerales que contiene permanecen sobre la superficie. Principalmente se trata de compuestos de calcio y magnesio, responsables de las marcas que vemos en los grifos y en otras zonas del baño.

El segundo tipo de suciedad viene de nuestra parte ya que consiste en todo el jabón y champú que va saltando mientras nos duchamos y que al reaccionar con los minerales del agua, forma una película difícil de retirar, compuesta en parte por sales de ácidos grasos, como los estearatos. «Los limpiadores convencionales suelen limpiar bien la parte orgánica, pero no la inorgánica», explica el ingeniero químico. Por eso, aunque frotemos el cristal con jabón o cualquier otro tipo de producto, puede que sigamos viendo esas marcas blancas que no parecen desaparecer nunca.

Cómo limpiar la mampara con jabón para platos y vinagre

Diego Fernández recomienda realizar la limpieza en dos fases. Primero hay que retirar los residuos grasos con un detergente que contenga tensioactivos y después utilizar un ácido para eliminar los depósitos minerales. Para la primera parte no hace falta comprar un producto especial, porque sirve el jabón líquido que utilizamos habitualmente para lavar los platos. El ingeniero propone una mezcla muy sencilla que podemos preparar en casa.

El procedimiento es el siguiente:

Preparar la mezcla : añadir una cucharadita de jabón líquido para platos a 500 mililitros de agua y remover.

: añadir una cucharadita de jabón líquido para platos a 500 mililitros de agua y remover. Limpiar el cristal : aplicar la solución sobre la mampara y pasar una esponja suave por toda la superficie, especialmente donde se acumulan los restos de jabón.

: aplicar la solución sobre la mampara y pasar una esponja suave por toda la superficie, especialmente donde se acumulan los restos de jabón. Aclarar : retirar el detergente con agua antes de pasar al siguiente producto.

: retirar el detergente con agua antes de pasar al siguiente producto. Eliminar la cal: luego tendremso que aplicar el vinagre de limpieza o un producto ácido adecuado para el vidrio, siguiendo las instrucciones de uso y comprobando que no dañe los perfiles ni los recubrimientos.

luego tendremso que aplicar el vinagre de limpieza o un producto ácido adecuado para el vidrio, siguiendo las instrucciones de uso y comprobando que no dañe los perfiles ni los recubrimientos. Enjuagar y secar: aclarar bien la mampara y pasar una bayeta de microfibra o una rasqueta de goma para retirar el agua.

La explicación está en la composición de los productos. El jabón para platos contiene tensioactivos que ayudan a desprender los residuos grasos, mientras que el vinagre contiene ácido acético, capaz de actuar sobre determinados depósitos de cal. Eso sí, ambos productos deben utilizarse por separado y nunca se debe mezclar vinagre con lejía, porque puede liberar gases peligrosos.

Qué hacer cuando las manchas de la mampara no desaparecen

El ingeniero químico también tiene una explicación para esas mamparas que siguen teniendo marcas incluso después de probar distintos productos de limpieza. Según cuenta, cuando la suciedad permanece durante mucho tiempo sobre el cristal, pueden producirse alteraciones en su superficie. En determinadas condiciones, estas reacciones llegan a deteriorar el vidrio y provocar lo que se conoce como grabado químico, que deja manchas que ya no pueden eliminarse con un limpiador convencional.

Fernández advierte de que, cuando el cristal está dañado, puede ser necesario pulirlo con abrasivos muy finos, como el óxido de cerio. Sin embargo para acabar su vídeo advierte que este tratamiento debe quedar en manos de profesionales, ya que no todos los vidrios ni sus recubrimientos admiten el pulido y si seguimos frotando con estropajos o productos abrasivos podemos empeorar el problema y dejar todavía más marcas.