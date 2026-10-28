Hay heridas que el tiempo no consigue cerrar por completo. Así lo ha demostrado Lucía Villalón, que ha aprovechado sus redes sociales para compartir una de las experiencias más dolorosas de su vida: la pérdida de su primer bebé durante el embarazo. La periodista ha publicado una fotografía tomada hace cinco años, cuando se encontraba ingresada en el hospital, acompañada de unas palabras que reflejan el impacto emocional que aquel episodio sigue teniendo en ella.

«Esta foto es de hace cinco años. Perdimos a nuestro primer bebé en el embarazo», comienza explicando en su publicación. Un recuerdo que vuelve a cobrar especial intensidad con la llegada de los últimos días de octubre, unas fechas que, tal y como reconoce, se le hacen especialmente difíciles de afrontar.

Un dolor que sigue presente cinco años después

Lucía ha querido mostrar la parte más vulnerable de su historia y reconocer que todavía no ha encontrado la manera de ordenar todo lo que siente. «Porque cinco años después sigo sin saber qué hacer o dónde colocar todos los sentimientos que tengo», confiesa en sus stories.

Sus palabras ponen de manifiesto que una pérdida gestacional puede dejar una huella emocional profunda y que el proceso de duelo no siempre sigue los tiempos que se esperan desde fuera. Aunque hayan pasado cinco años, hay fechas, recuerdos y emociones que pueden volver a despertar la tristeza con la misma intensidad.

La periodista también ha compartido una reflexión especialmente dura sobre cómo vivió aquel momento. «No le di su lugar en su momento. No lo supe gestionar y me sigue doliendo a día de hoy», admite, reconociendo que entonces no supo cómo afrontar lo ocurrido ni cómo dar espacio a sus propios sentimientos.

Visibilizar una realidad de la que todavía se habla poco

Más allá de su experiencia personal, Lucía ha querido utilizar su altavoz para dar visibilidad a una realidad que muchas mujeres viven en silencio. Con su testimonio, busca recordar que el duelo gestacional merece comprensión, acompañamiento y un espacio para poder expresarse sin miedo a ser juzgadas.

«Lo digo en alto porque somos muchas… Y no se habla lo suficiente de ello», señala en su publicación, en la que también reivindica la necesidad de tratar esta cuestión y ofrecer apoyo a quienes atraviesan una situación similar.

Su mensaje pone sobre la mesa una cuestión importante: perder un embarazo también implica despedirse de una ilusión, de expectativas y de un futuro imaginado. Cada persona vive esa experiencia de una manera diferente y no existe un plazo establecido para dejar de sentir dolor.

Un mensaje de apoyo para otras mujeres

Con su testimonio, Lucía ha convertido un recuerdo íntimo en una oportunidad para acompañar a otras mujeres que quizá no han encontrado las palabras para explicar lo que sienten. Su intención es contribuir a que estas pérdidas dejen de vivirse desde el silencio y puedan abordarse con mayor naturalidad y empatía.

La periodista cierra su reflexión con un mensaje de ánimo dirigido a todas ellas: «MUCHO ÁNIMO». Una declaración sincera que recuerda que hablar del duelo no elimina el dolor, pero puede ayudar a hacerlo más llevadero. Cinco años después, Lucía sigue poniendo palabras a su pérdida y reivindicando algo fundamental: que cada historia merece ser escuchada y que ningún duelo debería tener que vivirse en soledad.