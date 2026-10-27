La princesa Leonor y sus noches de fiesta en Madrid: su salida a una discoteca del barrio de Salamanca

El 2 de octubre, la princesa Leonor cambió los actos oficiales por una noche de fiesta en Madrid. La heredera al trono eligió Graf, una discoteca situada en la calle María de Molina, para reunirse con un grupo de amigos del colegio y disfrutar de la música hasta la madrugada. En uno de los locales frecuentados por el público más exclusivo de la capital, la hija de Felipe VI y Letizia ocupó una zona VIP y se dejó llevar por el ambiente de la noche madrileña. Para la ocasión, escogió unos vaqueros y un top, con la melena ondulada y un maquillaje discreto. Su presencia, sin embargo, no pasó inadvertida: al menos cuatro miembros de seguridad la acompañaron durante la velada, intentando mantener un perfil bajo entre el resto de los asistentes.

Graf, la discoteca elegida por la princesa Leonor en Madrid

La discoteca Graf, ubicada en la calle María de Molina, fue el escenario de la última noche de fiesta conocida de la princesa Leonor. El establecimiento se ha convertido en uno de los lugares de referencia para parte del público más exclusivo de Madrid, con una programación que incluye sesiones de DJ, fiestas privadas y diferentes propuestas de entretenimiento.

Fue allí donde la heredera al trono se reunió el pasado 2 de octubre con un grupo de amigos del colegio. Lejos de los actos institucionales y de los compromisos que marcan su agenda, Leonor pudo disfrutar de una noche de música y baile acompañada por personas de su entorno.

El grupo ocupó una de las zonas VIP del local, desde donde la princesa pudo seguir el ambiente de la discoteca y compartir la velada con sus compañeros. La hija de los Reyes se mostró relajada, sonriente y dispuesta a disfrutar de la noche madrileña.

Vaqueros, top y melena ondulada: el ‘look’ de Leonor para salir de fiesta

Para esta ocasión, la princesa Leonor apostó por un estilismo informal, alejado de los conjuntos que suele lucir en sus compromisos oficiales. La heredera eligió unos vaqueros y un top, una combinación sencilla para una noche de ocio con amigos.

Completó el conjunto con la melena ondulada y el rostro suavemente maquillado. Una imagen natural con la que se alejó de los estilismos más cuidados y formales que acostumbra a llevar en los actos de la Corona.

Su reciente aparición en los Premios Princesa de Asturias, celebrados en Oviedo, había vuelto a situarla en el centro de la atención mediática. En aquella ocasión, Leonor cumplió con sus responsabilidades institucionales en el Teatro Campoamor, donde compartió protagonismo con su padre, el Rey Felipe VI, y lució unos pendientes de diamantes y rubíes pertenecientes a la reina Sofía.

Cuatro escoltas y una noche de diversión con sus amigos

Aunque Leonor disfrutó de un ambiente distendido, su presencia en la discoteca estuvo acompañada por las medidas de seguridad habituales. Al menos cuatro miembros de su equipo de protección la escoltaron durante la salida.

Los agentes vestían de manera informal e intentaban pasar desapercibidos entre los asistentes. Sin embargo, la presencia de la heredera no podía ocultarse por completo, especialmente cuando alguien trataba de acercarse a ella.

Una noche de fiesta como las que vivió el Rey Felipe VI en su juventud

Las salidas nocturnas de Leonor también recuerdan a una etapa de la juventud de su padre. Hace décadas, el entonces Príncipe Felipe frecuentaba algunos de los locales más conocidos de la noche madrileña, entre ellos Pachá y Joy Eslava.

Ahora es su hija quien empieza a protagonizar informaciones sobre sus planes de ocio, aunque en circunstancias diferentes y bajo la atención que acompaña a la futura Reina de España.