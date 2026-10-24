La princesa Leonor sorprende en Llanes con una chaqueta de Mango de 44 € y la infanta Sofía contrasta con el ante de Massimo Dutti

Después de cambiar los estilismos elegantes por otros mucho más livianos, la Familia Real continúa su ruta por Asturias. Tras presidir los Premios Princesa de Asturias, los Reyes y sus hijas han puesto rumbo a Llanes para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar 2026 a la Cofradía de Pescadores de Santa Ana. Una jornada en la que la moda también ha tenido su protagonismo, con la Reina Letizia dejando atrás el vestido negro de la víspera y la princesa Leonor y la infanta Sofía apostando por conjuntos cómodos y fáciles de copiar en el día a día.

La hija mayor de los Reyes de España ha acudido junto a sus padres y su hermana con un estilismo que destaca por su sencillez y por encajar con su edad. Durante mucho tiempo, algunos de sus looks han generado comentarios por aportar una imagen más adulta, pero en esta ocasión Leonor ha apostado por prendas básicas, una combinación informal y un resultado que funciona. Su hermana Sofía también ha seguido esa línea, aunque con una propuesta diferente en la que destaca una chaqueta de ante.

La princesa Leonor apuesta por una chaqueta de Mango de 43,99 €

La princesa Leonor ha elegido para su visita a Llanes una chaqueta corta, encerada y de color verde de Mango, disponible en la página web de la firma por 43,99 euros. Una prenda que se convierte en la protagonista de un conjunto construido a partir de básicos y pensado para una jornada al aire libre.

La ha combinado con una camiseta azul marino de cuello pico y unos vaqueros de corte wide leg, que aportan amplitud y comodidad al estilismo. Para completar el look, ha escogido unas botas de ante marrón con tacón ancho, una opción que mantiene la línea informal del conjunto sin renunciar a un toque más arreglado. En cuanto a los accesorios, la princesa ha añadido dos anillos y unos pendientes anchos dorados, pequeños detalles que completan la propuesta sin restar protagonismo a la chaqueta.

La infanta Sofía apuesta por el ante con una bomber de Massimo Dutti

La infanta Sofía ha vuelto a demostrar que comparte con su hermana el gusto por la moda, aunque cada una imprime su propio estilo a sus elecciones. En las imágenes de la jornada en Llanes, ambas muestran la complicidad que existe entre ellas y coinciden en una apuesta por la comodidad, con prendas que encajan en un armario de diario.

En el caso de la hija menor de los Reyes, destaca una chaqueta de ante de Massimo Dutti valorada en 299 euros. La ha combinado con un jersey de punto fino en azul cielo, que introduce una nota de color en el conjunto, y unos vaqueros de corte flared. Para terminar, ha elegido unas zapatillas blancas básicas, reforzando el carácter relajado del estilismo.

Dos propuestas distintas, pero con un punto en común: Leonor y Sofía han dejado a un lado los estilismos más formales para apostar por prendas versátiles, cómodas y fáciles de incorporar al armario cotidiano. La princesa ha optado por una chaqueta verde de precio asequible, mientras que la infanta ha dado protagonismo al ante con una pieza de mayor coste. Una nueva muestra de cómo las dos hermanas interpretan la moda desde estilos propios, sin perder de vista la comodidad que exige una jornada como la del Premio al Pueblo Ejemplar 2026.