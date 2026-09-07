Ni sandalias ni bailarinas: la princesa Leonor elige unas zapatillas de 160 euros para ir a la universidad
El bolso que ha elegido la princesa Leonor para su primer día en la universidad es de marca española y cuesta 169 euros
Leonor lleva en su primer día de universidad el mismo reloj de Decathlon que era obligatorio en la Academia Militar
La princesa Leonor ha comenzado este lunes, 7 de septiembre, una nueva etapa que llevaba meses generando expectación: su vida universitaria. La heredera al trono ha llegado al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid para iniciar sus estudios de Ciencias Políticas y lo ha hecho con una imagen muy alejada de los estilismos que acostumbra a lucir en sus compromisos oficiales. Camisa blanca, vaqueros de corte amplio, bolso de grandes dimensiones y unas zapatillas deportivas han sido sus elecciones para una jornada especialmente señalada. Entre todos los detalles de su look, precisamente el calzado ha llamado especialmente la atención: unas Onitsuka Tiger Mexico 66, uno de los modelos más reconocibles de la firma japonesa.
El primer día de Leonor como universitaria
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