Ni sandalias ni bailarinas: la princesa Leonor elige unas zapatillas de 160 euros para ir a la universidad

Había expectación desde primera hora de la mañana. La princesa Leonor ha llegado alrededor de las nueve al campus de Getafe, donde compartirá aulas con otros estudiantes del grado de Ciencias Políticas. Después de tres años de formación en los tres Ejércitos, Tierra, Armada y Aire, la hija mayor de Felipe VI y la reina Letizia comienza ahora una etapa completamente diferente, aunque también vinculada a su preparación para el futuro. Cursará durante cuatro años una carrera que combina materias de Ciencia Política, Derecho, Economía, Sociología, Historia y Relaciones Internacionales.

La universidad ha insistido desde el principio en que Leonor será una alumna más y que recibirá el mismo tratamiento académico que el resto de sus compañeros. En su primer día, sin embargo, era prácticamente imposible que pasara desapercibida. Decenas de curiosos y medios se congregaron en los alrededores del campus para verla llegar y captar las primeras imágenes de esta nueva faceta de la heredera.

Camisa blanca, vaqueros anchos y un bolso XL

El look escogido para este primer día tiene como punto de partida varios básicos. La princesa ha llevado una camisa blanca, una de esas prendas que funcionan independientemente de las tendencias y que permiten construir un conjunto sencillo sin resultar excesivamente informal. La ha combinado con unos vaqueros azul oscuro de pierna ancha, alejándose de los pantalones ajustados y apostando por una de las siluetas que más presencia tiene actualmente.

El denim, de corte amplio y relajado, aporta precisamente ese aire desenfadado que requiere un día de universidad. El conjunto se completa con un bolso de grandes dimensiones, mucho más práctico para una jornada de clases que los pequeños bolsos que suele lucir en actos oficiales, y las deportivas. El resultado es cómodo, juvenil y bastante fácil de reproducir.

Las ‘Onitsuka Tiger Mexico 66’ son las protagonistas

La princesa Leonor ha escogido para su primer día de universidad las Mexico 66 de Onitsuka Tiger, un modelo que se ha convertido en uno de los grandes iconos de la firma japonesa. Su estética retro, su silueta estrecha y las características bandas laterales de la marca hacen que sean fácilmente reconocibles.

La referencia concreta que lleva la princesa es la 1183C102.752, perteneciente a la colección Mexico 66 de la firma. Se trata de un diseño unisex confeccionado en piel de vacuno al 100 %, según la ficha oficial de Onitsuka Tiger. Su precio actual en la tienda española de la marca es de 160 euros.

No es, por tanto, una zapatilla deportiva pensada específicamente para hacer ejercicio. Su terreno natural está mucho más cerca de la moda urbana y de los looks de diario. Precisamente por eso encaja tan bien con la elección de Leonor para su primer día de universidad.