Joan Manuel Serrat (82 años), sobre la vivienda en España: «El problema de la vivienda es un problema que ha colmado todos los vasos»

Joan Manuel Serrat sigue observando la vida con la misma atención con la que durante décadas convirtió las preocupaciones sociales en canciones. El cantautor catalán aprovechó su visita a León, donde recibió el Premio Leteo 2026, para pronunciarse sobre uno de los asuntos que más preocupa actualmente a los ciudadanos: el acceso a la vivienda.

Su diagnóstico fue contundente: «El problema de la vivienda es un problema que ha colmado todos los vasos y que está manifestándose constantemente en las calles».

Esta frase llega en un momento especialmente delicado. Las dificultades para acceder a una casa, los precios del alquiler y la distancia entre los salarios y el coste de la vivienda han convertido en uno de los puntos débiles del Gobierno de Sánchez.

Un problema que viene de lejos

El cantautor recibió el Premio Leteo 2026 en el Auditorio Ciudad de León el pasado 21 de octubre. El galardón reconoce su trayectoria artística, pero también su compromiso social y su conciencia, aspectos que han acompañado su carrera desde sus comienzos.

Durante su encuentro con los medios, Serrat relacionó la situación actual con un proceso prolongado de desgaste. «Lo que está ocurriendo es el resultado de muchos años de desgaste», afirmó. No presentó la crisis de la vivienda como un fenómeno aislado, sino como la consecuencia de una acumulación de dificultades que finalmente ha terminado provocando una reacción en las calles.

Un premio que reconoce su compromiso

La visita de Serrat a León tenía como motivo principal la recepción del Premio Leteo, pero el acto terminó convirtiéndose también en una oportunidad para escuchar sus reflexiones sobre la actualidad. El reconocimiento alcanza su vigésima cuarta edición y distingue una trayectoria en la que música, poesía y compromiso social han estado estrechamente vinculados.

El artista fue recibido previamente en el Ayuntamiento de León, donde firmó en el libro de honor y recibió una réplica de una quimera de la Catedral. Posteriormente participó en la ceremonia celebrada en el Auditorio Ciudad de León.

Lejos de limitarse a repasar su trayectoria, Serrat aprovechó su presencia en la ciudad para abordar diferentes cuestiones de actualidad. Entre ellas estuvieron la libertad, la cultura, los servicios públicos y especialmente la vivienda. Su intervención volvió a mostrar a un artista que, incluso después de haberse retirado de los escenarios, continúa vinculado al debate social.

Las elecciones del 29-N

Sus palabras sobre la vivienda coinciden también con un escenario político marcado por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral el pasado 5 de octubre y llamó a los ciudadanos a decidir el futuro del país. La convocatoria quedó formalizada posteriormente mediante el correspondiente real decreto.

La vivienda será uno de los asuntos que previsiblemente tendrán mayor protagonismo durante la campaña electoral. Los partidos deberán presentar sus propuestas ante una ciudadanía que afronta un problema que afecta tanto a quienes buscan su primera vivienda como a las familias que encuentran dificultades para asumir el coste del alquiler o de una hipoteca.

Serrat ha reivindicado en León la importancia de que los ciudadanos sean conscientes del poder que tienen en sus manos cuando acuden a las urnas. Su reflexión llega, por tanto, en plena cuenta atrás hacia unos comicios que se celebrarán después de un periodo de creciente tensión política y social.

Una voz que sigue mirando a la sociedad

A sus 82 años, Serrat continúa interviniendo en asuntos que van más allá de la música. Su presencia pública es ahora mucho más limitada que durante sus años de actividad sobre los escenarios, pero sus palabras siguen despertando interés precisamente por una trayectoria construida alrededor de la cultura, la poesía y la conciencia social.

El Premio Leteo ha servido para reconocer esa dimensión de su figura. Pero también ha permitido comprobar que el cantautor conserva intacta su voluntad de mirar a su alrededor y poner palabras a los problemas que afectan a la sociedad.

La vivienda es hoy uno de ellos. Y Serrat, fiel a una manera de entender su oficio que le ha acompañado durante más de medio siglo, ha vuelto a señalar aquello que considera imposible ignorar. «El problema de la vivienda es un problema que ha colmado todos los vasos», afirmó en León.

Esta idea resume un malestar que ya no permanece únicamente en las conversaciones privadas. Las protestas han llevado el problema a las calles y, con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, la vivienda se ha convertido también en una de las cuestiones que los ciudadanos tendrán presentes cuando acudan a las urnas.

Las últimas encuestas reflejan que el pueblo se ha dado cuenta de qué corriente política es la responsable de este conflicto, de ahí que el PSOE haya perdido tantos escaños. Por su parte, PP y VOX se postulan con una amplia mayoría.