La elección del nuevo 007 ha sido una de las grandes noticias cinematográficas del 2026. Durante meses, las filtraciones y rumores apuntaban a varios contendientes, pero en el último momento, la irrupción de Robert Pattinson no dejó ninguna duda en los encargados de la selección, a pesar del nivel medio del resto de finalistas. De hecho, creíamos que en ese proceso, el jurado principal estaba conformado principalmente por Nina Gold, la directora de casting, los productores ejecutivos Amy Pascal y David Heyman y el director Denis Villeneuve. No obstante, y gracias a una reciente entrevista con Jeff Bezos, hemos descubierto que el fundador de Amazon ha sido una pieza clave en la decisión de otorgar el protagonismo de la película número 26 de la saga al actor de The Batman.

Durante la conferencia tecnológica de Semafor en California, sólo un día después del anuncio del fichaje por parte de Amazon MGM, Bezos habló de forma clara y directa sobre cómo se había articulado la recta final del proceso. Lejos de dejar esa decisión en manos del equipo artístico, el magnate de Albuquerque aseguró tener «una implicación muy fuerte» en la contratación de Pattison.

Jeff Bezos, sobre el fichaje de Robert Pattinson como 007: «Era obvio que era James Bond»

Por lo que se ha ido filtrando, el estudio terminó reduciendo la lista de aspirantes a cinco finalistas que incluían al propio Pattinson. El resto eran Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult. Del mismo modo, hemos podido saber que los intérpretes de la recta final de las audiciones tuvieron que hacer pruebas completas con el vestuario de 007, acompañados de otros actores y con decorados totalmente construidos para la ocasión.

El fallo final del comité de selección que presidía Bezos no tardó demasiado, ya que las últimas pruebas de cámara se hicieron el viernes 13 de noviembre, apenas tres días antes de la revelación oficial de la compañía.

El presidente ejecutivo de la major contó que, aunque todos eran «extraordinariamente talentosos… había algo especial en Rob (Pattinson)». Porque incluso con las dudas iniciales derivadas de su fama internacional y esa tendencia a contratar a alguien «un poco menos conocido», cada vez que revisaban el material grabado, el resultado final era evidente: «Era tan obvio, él era James Bond», concluía Bezos.

Jeff Bezos just now on the choice of Rob Pattinson: “After the screen test, there was no debate. Rob is James Bond!” https://t.co/j6shJMxf2m — Steve Jurvetson (@FutureJurvetson) November 17, 2026

la autoridad de Jeff Bezos responde al cambio histórico en el cambio de la propiedad intelectual. Desde Agente 007 contra el Dr. No (1962), la primera película de la saga, la decisión de quién sería el protagonista siempre pasó por las manos de la familia Broccoli. Sin embargo, tras el acuerdo multimillonario firmado en 2025, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo total a Amazon MGM Studios.

La idea de Denis Villeneuve para el reboot: un asesino magnético y letal, con un toque de humor negro

La nueva película de James Bond con Robert Pattinson no llegará a los cines hasta el 2028 y a su elenco, si todo sigue con lo previsto, le faltará una chica Bond y un villano a la altura. De momento y gracias a la última entrevista de Villeneuve, sabemos que el realizador canadiense quiere que su 007 sea un asesino magnético, dotado con un «carisma imponente» y con un «toque de humor negro».

Steven Knight (Peaky Blinders) se encargará del guion y Greg Fraser (Dune) será el director de fotografía.