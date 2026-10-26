Mario Vaquerizo, cantante: «Vamos a comprar el edificio y los dos locales en Gran Vía; lo hacemos por la tranquilidad del futuro»

Mario Vaquerizo siempre ha alardeado de ser un capitalista convencido. Una manera de ver la vida que defendió en su charla en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. «Yo venía de pequeño a los cines de Gran Vía y pasaba aquí el sábado. Antes no estaba tan globalizada y yo decía que quería tener un piso ahí. El primer piso me lo compré con Alaska y ahora tengo seis».

A pesar de los tiempos que corren, con la persecución del Gobierno a la especulación y el acceso a la vivienda por bandera, Vaquerizo no tuvo complejo en admitir que «creo en el ladrillo. No creo en los fondos de inversión, ni en los bonos. Eso siempre va a valer dinero. Soy muy hormiguita, pero también gasto». Su objetivo es quedarse con «la casita rosa y que el resto sea un hotel. Cuando tenga 80 años no voy a seguir con las Nancys Rubias; tengo que pensar en otras cosas. Es por la tranquilidad del futuro. Queremos el edificio y los dos locales de abajo».

Cuál es el patrimonio de Mario Vaquerizo

El patrimonio del artista está valorado en más de cinco millones de euros. Con el paso de los años, el cantante ha invertido sus ingresos en el sector inmobiliario, centralizando prácticamente todas sus adquisiciones en zonas clave de Madrid. La «casa rosa» se ubica próxima a la plaza de Callao y es una vivienda situada en un edificio histórico del siglo XIX, célebre por su diseño recargado, cursi y de estilo maximalista. Además, Vaquerizo cuenta con un segundo piso en dicha estructura.

El ansia capitalista de Vaquerizo

En pleno centro de Madrid posee otros pisos y dos locales comerciales dedicados al arrendamiento, lo que le brinda ingresos fijos. En Boadilla del Monte, Madrid, adquirió un chalet junto a su mujer María del Olvido Gara, conocida bajo el nombre artístico Alaska. Dicha vivienda consta de una parcela cercana a 2.000 metros cuadrados y está valorada en 1,5 millones de euros.

Además de las propiedades inmobiliarias, Vaquerizo gestiona personalmente sus ingresos musicales, representativos y de televisión a través de sociedades como Vaquermusic S.L. y Prensa y Representación, desde donde concierta su actividad laboral con su grupo musical, las Nancys Rubias, y todos sus distintos contratos.