Mario Vaquerizo sobre la crisis de la vivienda: «Es una cuestión de sentido común. Tener tu propia casa es una cuestión de visión de futuro»

La crítica situación en materia de vivienda que atraviesa España ha rescatado la opinión de muchos personajes públicos sobre este dilema. Mario Vaquerizo, cantante y líder del grupo Nancys Rubias, ha defendido la compra de una casa como «una cuestión de sentido común» y «visión de futuro». Vaquerizo y su pareja, Alaska, cuentan con un patrimonio de más de 5 millones de euros; siendo fiel a su filosofía, ha mantenido su idea de invertir en fondos de inversión ni en bonos y ha centrado su inversión en el ‘ladrillo’.

El patrimonio de Mario y Alaska

En lugar de mudarse a una urbanización exclusiva de Madrid, la pareja se enamoró de un edificio de Madrid del siglo pasado situado en la Plaza de la Luna, donde cuenta con varios locales y seis domicilios, y su intención es hacerse con el edificio entero para abrir un hotel en el futuro.

La principal residencia de la pareja es La Casa Rosa, un ático de 140 metros cuadrados, decorado con estética pop, kitsch y romántica. La Casa Azul, ubicada en el mismo edificio, funciona como una extensión de su hogar. La utilizan como biblioteca, zona de invitados, despacho y espacios para reuniones sociales. Disponen también de la antigua portería del edificio, que transformaron en su vestidor privado, y cuentan con dos locales comerciales en el edificio que se encuentran arrendados.

En Boadilla del Monte posee el matrimonio una finca de descanso de 350 metros cuadrados y más de 2.000 metros de parcela. Se calcula que el valor de residencia supera el millón y medio de euros.

La filosofía Vaquerizo sobre el ‘ladrillo’

El artista y colaborador televisivo ha declarado en múltiples entrevistas ser defensor de la propiedad privada frente al alquiler, argumentando que pagar una renta mensual es «tirar el dinero». «Son para vivirlas, para disfrutarlas, y en el momento en el que no podamos tenerlas, nos desharemos de ellas. Mientras queremos divertirnos y ser felices viendo planos y decidiendo la decoración», afirmó Vaquerizo en el podcast A Solas con en relación con las seis viviendas que son de su propiedad.

Vaquerizo nunca ha ocultado su orgullo por el patrimonio que ha construido durante sus largos años de carrera: «Soy capitalista, me encanta la propiedad privada y me encanta que con mi esfuerzo y mi trabajo pueda destinar mi dinero a lo que yo quiera».