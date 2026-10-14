Tomas Gómez, ex secretario del PSOE de Madrid: «¿Sabes cuándo descubrió Pedro Sánchez que el miedo era una herramienta para el poder? En la pandemia»

Desde el ‘casus belli’ del desahucio de Maricarmen, que ha desembocado en las elecciones generales del 29 de noviembre, el clima político no ha cedido ni un sólo día en noticias. La imagen de Pedro Sánchez ha sido la más perjudicada estas últimas semanas por las denuncias de su gestión estos ocho años, donde la mayoría de partidos políticos y población española señalan su gestión en materia de vivienda.

Tomás Gómez, ex secretario del PSOE de Madrid, destacó en su intervención del 8 de octubre en el programa Horizonte la gestión del presidente del gobierno. Afirmó que Pedro Sánchez «se dio cuenta de que el miedo es una herramienta para hacer con todos nosotros lo que quiere».

El miedo como herramienta de poder

Gómez señaló en el programa que la pandemia por el COVID-19 fue un momento clave para el presidente. «¿Sabes cuándo descubrió Pedro Sánchez que el miedo era una herramienta para el poder? En la pandemia. Si analizáis su trayectoria, él ya cuando pega el punto de inflexión, con el miedo que teníamos todos a contagiarnos y morirnos, firma un decreto y nos mete a todos en casa» afirmó el ex secretario del PSOE.

«Eso es para Sánchez el poder; no es gobernar y arreglar lo de la vivienda, eso no le interesa; lo que a él le mueve y le produce emoción, lo que le hace aferrarse al poder, es eso. Se dio cuenta de que el miedo es una herramienta para hacer con todos nosotros lo que quiere, y vale ya. Yo le digo a muchos compañeros míos socialistas que pierdan el miedo» añadió Gómez.

«No se presenta el PSOE, se presenta Pedro Sánchez»

A pesar de haber estado durante décadas en el Partido Socialista, Gómez ha decidido no votar en las próximas elecciones a las siglas de toda su vida. «Yo soy del PSOE, soy socialista como muchos socialistas en este país, pero yo no puedo votar a Pedro Sánchez ni a esta banda que va con él» explicó a los oyentes dejando claro que no deben confundir las siglas del partido con la figura del líder actual.

Continuando con su discurso, expresó su profundo malestar ante esta situación por la formación a la que ha dedicado 20 años. Aseguró sin dudas que el PSOE verdadero, con sus valores y principios clásicos, «está secuestrado dentro de un armario o lo han matado y lo han enterrado» debido al culto a la personalidad del presidente actual.

Una de las compañeras de mesa de debate del programa advirtió a Gómez que las palabras que estaba vertiendo traían consigo un motivo de expediente y expulsión según «los estatutos socialistas». Gómez respondió que asumía la responsabilidad y que le parecía bien.

La culpa de Sánchez

«Si yo fuese presidente del Gobierno en los últimos ocho años, me sentiría responsable de este caso, del de Barcelona y de los cientos de casos que han ocurrido» comenzaba una de sus intervenciones. Gómez remarcaba que el presidente del gobierno ha tenido 8 años para intentar solucionar el tema de la vivienda en España, donde la responsabilidad ha sido suya. «Utilizar en una campaña a alguien que ha fallecido me parece inmoral» explicaba el ex secretario.