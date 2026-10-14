La Casa Real da traslado urgente al Gobierno de la carta que los militares de Ceuta le enviaron hartos de las agresiones

La Casa Real ha dado traslado urgente al Gobierno de Pedro Sánchez de la carta que los militares de Ceuta le enviaron hartos de las agresiones. Así lo ha comunicado la propia Casa Real a los afectados, que agradecen al Rey su apoyo y ahora quedan pendientes de que ponga fecha a la audiencia que le solicitaron como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Los militares han recibido respuesta de la Casa Real apenas ocho días después de enviarle su misiva, revelada en exclusiva por OKDIARIO y que fue remitida el pasado 30 de septiembre. En su carta, el jefe de la Casa Real, Camilo Villarino, les indica que «se ha considerado oportuno dar traslado inmediato de su escrito al Ministerio de Defensa para su estudio y consideración», ya que las principales peticiones planteadas requieren una modificación de la Ley de la carrera militar.

La audiencia al Rey fue solicitada por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), que quiere transmitir al monarca de primera mano la cruda situación que viven en la ciudad autónoma, donde sufren ataques salvajes de los ilegales sin que el Ejecutivo les dote de más armamento que porras y gas pimienta. Sólo unos pocos portan fusil. Así las cosas, han de llamar al 112 para pedir auxilio para no ser linchados.

Esta asociación también ha enviado recientemente una misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole la «falta de apoyo» ante las agresiones, así como que en el colectivo se sienten «humillados y abandonados» por el Ejecutivo, ante su «inacción» frente a «las principales preocupaciones que afectan a los miembros de las Fuerzas Armadas y, especialmente, a la Escala de Tropa y Marinería, a la que representa esta asociación».

Los militares, agradecidos al Rey

Desde ATME han dirigido un correo electrónico a la Casa Real expresándole su agradecimiento por la pronta respuesta a su anterior correo y a la carta remitida. En ella, Marco Antonio Gómez, presidente de la asociación, indica que son «plenamente conscientes de que corresponde al Ministerio de Defensa y al poder legislativo impulsar y aprobar las modificaciones normativas necesarias para abordar los problemas profesionales, laborales y personales que afectan a nuestras Fuerzas Armadas».

Además, la asociación apunta que forma parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, órgano a través del que trasladan de manera constante propuestas e iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de sus compañeros.

No obstante, desde ATME señalan a la Casa Real que el propósito fundamental de su solicitud no es trasladar nuevas propuestas normativas, sino solicitar una audiencia con Felipe VI, para exponerle directamente la situación que atraviesan los militares, y especialmente los efectivos de la Escala de Tropa y Marinería, la más numerosa de las Fuerzas Armadas.

Ahora piden que los escuche

«Nuestra intención es que Su Majestad pueda escuchar de primera mano la realidad de los hombres y mujeres que constituyen la base de nuestras Fuerzas Armadas, conocer sus inquietudes, sus dificultades y sus legítimas aspiraciones, así como las consecuencias que determinados problemas profesionales y laborales tienen sobre sus vidas personales y familiares», indica Marco Antonio Gómez.

LA MISIVA. Esta es la carta que la Casa Real ha enviado a la Asociación de Tropa y Marinería. (Pinchar en la imagen para verla en grande).

Además, señala que la experiencia de ATME en el Consejo de Personal les ha permitido comprobar «las dificultades existentes para que numerosas propuestas de calado, presentadas reiteradamente en defensa de los derechos e intereses de nuestros compañeros, encuentren una respuesta efectiva». Desde esta asociación consideran que esta situación «evidencia las limitaciones del actual sistema de participación y la necesidad de que los problemas de nuestros militares reciban una atención acorde con su importancia».

Por este motivo, ATME considera que la posibilidad de dirigirse personalmente al Rey constituye una «oportunidad de especial relevancia institucional». «Nuestra asociación desea transmitirle, con el máximo respeto y lealtad, la realidad de quienes sirven diariamente a España y a sus ciudadanos, y que también sienten un profundo compromiso con la Corona y con la figura de Su Majestad como jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido en la Constitución Española», transmiten a Villarino.

Además, apuntan que para los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas, el compromiso con sus superiores y con España forma parte esencial de su vocación de servicio. «Del mismo modo, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas recogen principios de liderazgo, responsabilidad y atención a los subordinados que consideramos fundamentales», prosigue la misiva.

Y continúa destacando que desde esa convicción, «resulta especialmente valioso que las preocupaciones y aspiraciones de quienes representan la base más numerosa de nuestras Fuerzas Armadas puedan llegar directamente al conocimiento de Su Majestad».

Por todo ello, y teniendo en cuenta que en una comunicación anterior se les indicó que, en función de la agenda del Rey, se buscaría una posible fecha para celebrar dicha audiencia, ATME reitera su solicitud y solicita que, si las obligaciones de Su Majestad lo permiten, pueda concretarse una fecha para este encuentro.

Dificultades personales y familiares

Para la Asociación de Tropa y Marinería Española, esta audiencia «tendría un enorme significado». «Nos permitiría trasladar no sólo las cuestiones profesionales y laborales que afectan a nuestros compañeros, sino también las dificultades personales y familiares que, en muchas ocasiones, acompañan al ejercicio de la profesión militar», precisa.

Los militares están «convencidos de que escuchar directamente a quienes viven estas circunstancias contribuiría a dar visibilidad a una realidad que merece ser conocida y atendida». «Para nuestra asociación y para los hombres y mujeres a los que representamos, poder mantener este encuentro supondría un gesto de extraordinaria importancia institucional y humana», apostilla Marco Antonio Gómez, quedando a la espera de una respuesta que permita hacer realidad esta audiencia.

«Tenemos la esperanza de que el Rey atienda la petición de sus militares de que nos escuche. No estamos pidiendo que nos arregle la vida, lo que queremos es informarle de cómo estamos, que como mando supremo de las Fuerzas Armadas escuche a sus soldados», declara a OKDIARIO el presidente de ATME.

«Queremos que toda España vea que Su Majestad oye a los militares», concluye Gómez, destacando que es la misma situación que con su visita de este martes a Ceuta, donde no puede hacer nada, pero con ella da «apoyo moral institucional». Y eso, según sostiene, es «lo que ahora necesitan los militares».