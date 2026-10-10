Los militares de Ceuta envían una carta a Sánchez reprochándole la «falta de apoyo» ante las agresiones

Los militares de Ceuta han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole la «falta de apoyo». Se sienten «humillados y abandonados» por el Ejecutivo y por eso dan este paso. Primero se dirigieron al Rey, como informó en exclusiva OKDIARIO, para pedirle una audiencia y contarle lo que están sufriendo en esta misión, para que el mensaje no le llegue adulterado. Una audiencia de la que están pendientes de fecha.

Ahora, en esta misiva hacen saber a Sánchez que perciben «con preocupación» que, mientras están expuestos «a agresiones, riesgos y campañas de descrédito, el apoyo institucional no siempre resulta visible ni suficiente».

Como viene informando este diario, pese a que los militares están siendo atacados salvajemente por los invasores, el Ejecutivo sólo los ha dotado de porras y spray pimienta, en vez de fusiles para cada uno, como reclama el colectivo. Una situación inaudita, ya que en el resto de la Península todos portan su arma reglamentaria cuando están de maniobras. Además, siguen sin el reconocimiento de agentes de la autoridad.

Por ello, emplazan a Sánchez a «reforzar la protección jurídica, profesional y moral de quienes sirven a España con vocación y entrega».

Inquietud por su seguridad

La carta ha sido remitida por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), la misma organización que envió la misiva al Rey Felipe VI, y la que organizó una protesta en Ceuta el pasado 16 de septiembre frente a los ataques que padecen y para reclamar al Gobierno que nombre agentes de la autoridad a los militares de esta misión, como se hizo con la DANA y el asalto de ilegales a Ceuta en 2021.

Marco Antonio Gómez, presidente de ATME, transmite a Sánchez en la misiva la preocupación de la asociación por la situación que afrontan los militares destinados o desplegados en esta ciudad autónoma, donde la presión migratoria y los incidentes que se vienen produciendo generan «inquietud» por su seguridad.

Además, señala las recientes denuncias públicas que atribuyen a militares supuestos comportamientos irregulares, destacando que, sin perjuicio de la necesaria investigación de cualquier hecho denunciado, es «imprescindible garantizar la presunción de inocencia de los afectados y proporcionar el adecuado respaldo institucional a quienes prestan servicio en circunstancias especialmente complejas».

Falta de apoyo durante ocho años

Para ATME, la falta de apoyo institucional del Gobierno a las Fuerzas Armadas «ha sido una constante en estos ocho años de mandato». Así lo declara a este diario su presidente. En la misiva también lo deja claro a Sánchez: «Actualmente, más de 120.000 militares, junto con sus familias y entorno más cercano, comparten la sensación de que sus problemas siguen sin recibir la atención que merecen».

ATME se pronuncia así denunciando la «inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez frente a «las principales preocupaciones que afectan a los miembros de las Fuerzas Armadas y, especialmente, a la Escala de Tropa y Marinería, a la que representa esta asociación».

«Pese al reconocimiento y valoración que la sociedad española otorga a las Fuerzas Armadas, los militares seguimos padeciendo unas condiciones retributivas y profesionales que consideramos insuficientes», subraya Marco Antonio Gómez, apuntando que «las recientes mejoras económicas no han corregido la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni los problemas estructurales derivados de la temporalidad y de una carrera profesional que requiere una profunda actualización».

En definitiva, «unas medidas largamente demandadas, como son la actualización real de las retribuciones, una Ley Única de la Carrera Militar que integre a todo el personal de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo y la mejora de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes», que siguen sin ser atendidas por el Gobierno.

Unas cuestiones a las que ATME urge a «buscar soluciones que permitan mejorar las condiciones de vida y trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas».

La misiva fue enviada a Sánchez el pasado 2 de octubre, antes de que Sánchez adelantara las elecciones al próximo 29 de noviembre. En ella, ATME solicita al presidente una reunión para explicarle directamente todas estas cuestiones. Bien como presidente o como candidato.

LA MISIVA. Ésta es la carta que la Asociación de Tropa y Marinería ha enviado al presidente del Gobierno. (Pinchar en la imagen para verla en grande).

Tratados como perros

Marco Antonio Gómez reconoce que en la misiva se ha quedado corto respecto a todo lo que tiene que decir a Sánchez. En este sentido, recuerda, por ejemplo, el menú de los militares desplegados en Ceuta en los primeros días: un bocadillo de mortadela y una lata de atún. Un menú que Defensa mejoró precisamente tras su denuncia pública en OKDIARIO.

«En Ceuta se ha abandonado a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Nos humillan y nos tienen olvidados», critica Gómez. «Nos tienen a tirados como perros en camas de lona; sin mascarillas ni guantes a pesar de que estamos tratando con gente que puede traer enfermedades y hasta 39 compañeros se han contagiado de sarna; y nos tienen sin los medios adecuados para dar seguridad a los ciudadanos y protegernos de las agresiones», precisa.

«Y no sólo nos han tirado en una cama de lona, encima nos han dado de comer un puñetero bocadillo de mortadela; intentan ocultar las agresiones que recibimos; y por si fuera poco, se están produciendo impagos en los módulos y dietas del personal desplegado», relata indignado.

Medidas en el programa electoral

No es la primera carta que esta asociación envía a Sánchez solicitando una reunión. «Desde el Gobierno y el PSOE han rehusado reunirse con nosotros en innumerables ocasiones a pesar de que cuando estaban en la oposición nos llamaban a todas horas», relata Gómez.

El presidente de ATME afirma que «Podemos y el PSOE llamaban a la asociación con frecuencia diciendo que era una vergüenza lo que estaba haciendo el PP y que ellos iban a apoyar a los militares». «Sin embargo, llegaron al poder y se olvidaron de nosotros», critica.

Por ello, va a pedir a todos los partidos políticos que pongan en su programa electoral qué es lo que van a hacer para mejorar las condiciones de los militares. Y digan «basta» a que este colectivo que garantiza la seguridad del país tenga «bajas retribuciones, precariedad laboral, mucha temporalidad y se les obligue a abandonar la profesión a los 45 años».

«Quiero que Pedro Sánchez ponga por escrito en el programa electoral lo que va a hacer por los militares porque en estos ocho años no ha hecho nada y no me fío de él», declara Marco Antonio Gómez.

Asimismo, apunta que durante estos ocho años, ha pedido reuniones con los candidatos de los partidos políticos en las distintas citas electorales, pero el PSOE sólo ha atendido su petición una vez. Fue en la campaña de las elecciones a la Presidencia de Aragón del pasado mes de febrero, si bien tampoco quedó satisfecho, ya que pidió la reunión con Pilar Alegría y tras estar cerrada con ella, finalmente se la pusieron «con un segundo de a bordo».

Más de 400.000 votos

«Pedimos respeto a una masa que constitucionalmente tenemos derecho de poder votar», declara Gómez, indicando que entre votos directos e indirectos ascienden a 400.000.

«Y los abuelos votan con el corazón», agrega el presidente de ATME, indicando que los padres de compañeros les dicen que dan de comer a sus nietos porque con el sueldo que tienen sus hijos como soldados o marineros no les llega a fin de mes.

En este sentido, indica que, aunque el Ejecutivo se ha vanagloriado de haber subido 200 euros brutos a los militares, este aumento «no fue porque se preocupase por el colectivo, sino porque no le quedaba otra, ya que se subió el salario mínimo interprofesional». Además, indica que hay compañeros a los que dicha subida se les ha quedado, después de impuestos, en apenas 97 euros. «En otros casos, la subida ha podido estar en 110 o 120 euros. «Aun así seguimos siendo los peor pagados de la administración», apunta.

La realidad es que a día de hoy el sueldo de los soldados es de «tan sólo 1.326,90 míseros euros al mes», critica Marco Antonio Gómez. Una situación que ATME también denunció el pasado mes de junio frente al Congreso en una concentración que congregó también a ciudadanos, así como a policías y guardias civiles, al igual que la de Ceuta.

«¿Qué sacrificio más tenemos que hacer los militares para que reconozcan nuestra entrega y trabajo hacia España y sus ciudadanos de forma digna?», se pregunta el presidente de ATME.