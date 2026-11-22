La música siempre ha sido una señal de identidad en nuestros imaginarios colectivos. Cuando pensamos en la capital española, resulta inconcebible no pensar en canciones como Pongamos que hablo de Madrid o La Puerta de Alcalá. Precisamente sobre esa identidad cultural se pronunció el cantante Ramoncín, quien aseguró que la capital es «la ciudad más solidaria, acogedora, creativa, bonita y libre del mundo».

Madrid, un referente cultural

Para el cantante, que ha vivido largas temporadas en el extranjero, como en los Estados Unidos e Inglaterra, siempre acaba volviendo al lugar donde fue feliz. Esta ciudad donde nació, creció, formó su familia y continúa viviendo; tiene un lugar especial en él o así quedó reflejado en su discurso en el pregón de las fiestas de San Isidrio en 2023.

Al ser preguntado por su lugar predilecto de la capital, Ramoncín descató monumentos, plazas o edificios emblemáticos para optar por una respuesta íntima: «Mi rincón favorito de Madrid sería un árbol a la puerta de la casa de mi infancia». Una elección con la que evoca el barrio donde aprendió a vivir y a disfrutar de la vida.

Durante el pregón fue allí donde propició la frase que recogíamos al principio del artículo. Cultura, patrimonio y memoria colectiva son, a juicio del músico, los pilares que definen a los madrileños, herederos de «su historia, su literatura, su música, sus calles, sus edificios y sus personajes magníficos que han ideado miles de historias a lo largo de los siglos».

Con un llamamiento al civismo y la inclusión, añadió que las calles son de todos los que las habitan, vengan de donde vengan y piensen lo que piensen, por lo que reclamó para ellas el mismo respeto que se exige dentro de casa.

El cariño de esta ciudad es recíproco

No olvidemos que dos años antes de que Ramoncín diera este discurso, el Ayuntamiento de Madrid le otorgó la Medalla de Oro de Madrid. La distinción puso en valor su carrera artística y su constante defensa de Madrid fuera de sus fronteras. «Estaré eternamente agradecido porque he vivido un tiempo en muchos lugares (…), pero no creo que quisiera vivir en otra ciudad que no fuera Madrid», declaró el cantante tras recibir el reconocimiento.

Más allá de proclamar que la capital es «la mejor ciudad del mundo para vivir», el artista sitúa el epicentro de su identidad en el barrio Delicias: «Siempre digo que mi patria es mi barrio». Un arraigo que ha marcado toda su biografía y que se refleja en su día a día, ya que nunca ha abandonado su entorno.