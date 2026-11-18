La actriz y cantante Ana Belén, de 75 años, ha reflexionado sobre el valor de la amistad y ha contado cuánto la aprecia y la valora, según explicó en programa de La 2 llamado ‘La matemática del espejo’, donde comentó: «Víctor y yo siempre hemos pensado que sólo hay una cosa esencial: los amigos».

Para la artista, la amistad constituye un eje fundamental. Y hace una bonita distinción sobre los amigos que dice así: «Yo tengo una familia a la que adoro y con la que me llevo no bien, sino lo siguiente. Pero los amigos no son esa familia. Es la familia que eliges. Y han sido tan, y son tan importantes, en tantos momentos», afirmaba con la mano en el corazón.

El valor de la amistad

Esta reflexión también invita a preguntarse cómo son nuestras relaciones de amistad y si éstas son sanas. Para ello deberías fijarte en cómo te hace sentir la otra persona y cómo se comporta. En cualquier tipo de relación debe haber una reciprocidad y equilibrio para que ambas personas se encuentren a gusto.

Uno de los mensajes más destacados de esta declaración es que para la cantante la amistad radica en el motor de su existencia y que estos vínculos afectivos elegidos superan en importancia a los logros materiales o al éxito profesional.

El canto de la amistad

Ya lo decía la cantante en su canción Amigas: «transforman lo eterno en cotidiano» y «me rodean amigas, (…) amantes siempre vivas». Haciendo un claro homenaje a la amistad femenina, poniendo el foco en la diversidad y la fortaleza de las mujeres que rodean a la cantante. Cabe destacar que al inicio de la canción, Ana Belén describe a sus amigas como altas, bajas, guapas y feas, marcando que la belleza no radica en la apariencia física y no es lo más importante en una amistad. De hecho, tiene otros adjetivos para describirlas de forma cariñosa.