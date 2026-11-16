Joan Manuel Serrat, cantante español (82 años), sobre la amistad: «Mis amigos son de las cosas más importantes para mí en este mundo, toda mi vida gira en torno a la amistad»

Joan Manuel Serrat ha repasado algunos de sus episodios vitales, desde sus orígenes universitarios hasta los episodios más personales de su infancia, inmortalizando una reflexión acerca de la amistad: «Mis amigos son de las cosas más importantes para mí en este mundo. Toda mi vida gira en torno a la amistad».

Los amigos son la familia elegida

Lo dijo Antonio Machado en su poemario Campos de Castilla y luego Joan Manuel Serrat compuso su canción Cantares haciendo alusión a sus versos: «Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar». Y cuánta razón tenía:

Ese «todo pasa» puede referirse a la naturaleza efímera de las cosas. Los momentos, las emociones, las vivencias, incluso las personas, tienen un principio y un final que van avanzando sin detenerse.

Y esta otra cita «todo queda» hace referencia a lo que perdura a pesar del tiempo. Se puede interpretar como la huella o el recuerdo que dejamos, que seguirá ahí aunque ya no estemos. Pues eso es la amistad. La familia que nosotros elegimos y que nos reporta tantísimos beneficios. Que da igual el tiempo que pase, que siempre estarán allí.

El valor de la amistad

Uno de los mensajes más destacados de esta declaración es que la amistad constituye un eje fundamental y el motor de su existencia. Para el cantautor catalán, los vínculos afectivos elegidos superan en importancia a los logros materiales o al éxito profesional.

Esta reflexión también invita a preguntarse cómo son nuestras relaciones de amistad y si éstas son sanas. Para ello deberías fijarte en cómo te hace sentir la otra persona y cómo se comporta. En cualquier tipo de relación debe haber una reciprocidad y equilibrio para que ambas personas se encuentren a gusto.

Joan Manuel Serrat y su trayectoria ligada a la poesía

Joan Manuel Serrat, nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1943, es un referente imprescindible de la música en español. Inició su trayectoria artística en la década de los 60, como integrante de la Nova Cançó, un movimiento cultural dedicado a defender y difundir la lengua y la identidad catalanas mediante la canción de autor.

A lo largo de su carrera, ha sabido combinar sus vivencias diarias con grandes obras poéticas que han marcado a múltiples generaciones, transformándolas en himnos que perdurarán para siempre en nuestro imaginario colectivo. Clásicos como Mediterráneo, Cantares u Hoy puede ser un gran día definen un legado musical que entrelaza la delicadeza lírica, el compromiso social y las raíces con su tierra.