Mala noche la que vivió Leo Messi en la pasada madrugada con Inter Miami. Su equipo perdió 0-3 ante Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la MLS y el astro argentino pudo ser expulsado tras protagonizar una de las jugadas más antideportivas de su carrera. Le propinó un pelotazo en la cara a un rival cuando se disponía a sacar de banda.

Corría el tiempo de añadido de la primera mitad, Inter Miami estaba cayendo ante Columbus Crew por 0-1 en casa y estaba jugando con un jugador menos por la expulsión de Lujan por doble cartulina amarilla. El partido estaba más que caliente y Leo Messi perdió los nervios.

Gonzalo Tapia fue a incomodar al argentino en un saque de banda y Leo Messi le propinó un doble balonazo en la cara. Primero le dio con la pelota en la cara de manera ligera y luego se lo lanzó al rostro a propósito. El colegiado mostró una tarjeta para cada jugador y zanjó el tema. La estrella argentina, sin duda, se jugó la expulsión en esa acción antideportiva.

Las redes han enloquecido con esta acción, indignados por la sanción que recibió Leo Messi después de lanzarle un balonazo a su rival. No se explican cómo el colegiado no le mostró la roja al argentino y por qué le sacó amarilla al jugador agredido.

El partido terminó con una abultada victoria a favor de Columbus Crew y, de hecho, Gonzalo Tapia, el protagonista del balonazo de Leo Messi, marcó dos de esos tres goles. El primero de penalti y el último a la hora de juego.