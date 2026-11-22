Boca Juniors se presentó en Barranquilla con el objetivo de volver a besar la gloria, y eso hizo. El club argentino conquistó la Copa Sudamericana tras vencer 0-2 a Atlético Mineiro y levantó un título internacional por primera vez en los últimos 18 años. Un 2026 inolvidable para el cuadro xeneize después de ganar el Torneo Anual argentino.

El gol de Santiago Acacíbar a los 16 minutos de juego abrió la lata a favor de Boca Juniors en Barranquilla. Un remate letal en el área pequeña tras cazar un rechace puso la locura en la grada argentina. Antes, Merentiel ya había tenido el primero con un remate al travesaño tras un grave error del portero rival.

El segundo y definitivo gol del partido lo hizo Merentiel tras volver del descanso. Se metió por el carril central y remató de primeras un extraordinario centro raso desde la banda. Fue superior y mucho mejor Boca Juniors, que ganó de manera merecida. Atlético Mineiro lo intentó en el tramo final con varias ocasiones de peligro, ninguna de ellas clamorosa. La entidad argentina incluso perdonó el tercero en las últimas ocasiones del encuentro.

Boca Juniors sonríe 18 años después

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, aseguró que el título de Copa Sudamericana que consiguieron sus dirigidos este sábado, tras vencer 0-2 en Barranquilla al Atlético Mineiro en la final, lo necesitaba el club tras una sequía de 18 años sin ganar un torneo internacional.

«El club necesitaba, el hincha lo necesitaba, los jugadores lo necesitaban, todos lo necesitábamos después de 18 años», aseguró ‘El Vasco’ Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

El estratega, que asumió el cargo en junio pasado, afirmó que lo conseguido este sábado -el primer título internacional del conjunto Xeneize tras el logrado el 27 de agosto de 2008 cuando el equipo se impuso en la final de la Recopa Sudamericana al Arsenal de Sarandí- «es mérito exclusivo de los jugadores».

«Había un grupo con jugadores inteligentes, con líderes positivos, creo que hemos armado un buen grupo (…) Este grupo va a seguir insistiendo en conseguir mas cosas», dijo Arruabarrena, que ya piensa en el partido del miércoles ante Independiente de Rivadavia por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina.

En ese sentido, el entrenador aseguró que su equipo fue «claro protagonista» del partido, pese a que tuvo 10 o 15 minutos del segundo tiempo en los que fue un poco «más pasivo».

«Tal vez pudo ser un poquito más holgado el resultado y al frente tuvimos un equipo que, si bien este ultimo tiempo no consiguió resultados, tiene un plantel con muchas características, un entrenador (Eduardo Domínguez) que sabe lo que quiere y por algo es uno de los mejores entrenadores que hay en Sudamérica», expresó.

El estratega añadió que si bien su equipo a veces hace cambios tácticos, normalmente le gusta tener la pelota, como lo hizo hoy, porque sus jugadores tienen «buen pie» y hacen daño, pero «también si se presenta el palo-palo» les gusta.